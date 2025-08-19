Game Science ha registrato il marchio Black Myth: Zhongkui, subito prima della Gamescom 2025

La Gamescom 2025 si sta rivelando particolarmente interessante per voci di corridoio e presenze, tra Hollow Knight: Silksong e un'altra infornata di giochi molto attesi . Ora è spuntata anche la registrazione del marchio Black Myth: Zhongkui , che potrebbe essere il titolo del nuovo gioco di Game Science, o quello della vociferata espansione della hit Black Myth: Wukong . Cosa c'entra la gamescom?

Game Science in fiera

Lo sviluppatore, Game Science, ha già confermato la sua presenza all'evento, ma senza svelare cosa porterà in fiera. In passato, lo studio aveva menzionato lo sviluppo di un DLC per Black Myth: Wukong, mai svelato.

Una raffigurazione classica di Zhong Kui

Un'altra possibilità è quella di un seguito vero e proprio. Nel 2020, lo studio di sviluppo ha registrato i titoli di diversi potenziali sequel. Il marchio depositato oggi menziona proprio uno di quei titoli. Che sia qualcosa di più di un semplice DLC?

Zhong Kui che è una figura di spicco nella mitologia cinese. Viene spesso raffigurato come un uomo robusto e barbuto, che protegge dagli spiriti maligni. Purtroppo le categorie associate al marchio non fanno capire a cosa è collegato. Si parla di videogiochi, ma anche di giocattoli e oggettistica varia.

Comunque sia, un gioco su Zhong Kui sarebbe perfetto per la serie Black Myth, che Game Science vuole espandere a tutta la mitologia cinese. Vedremo cosa emergerà stasera, durante l'evento di apertura della manifestazione.