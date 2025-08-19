Le date della beta pre-lancio di Call of Duty: Black Ops 7 sono state svelate

Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile prima del lancio con una beta, come svelato dall'Xbox Store. Lo sparatutto di Activison permetterà di provare la beta dal 2 ottobre per chi ha accesso anticipato o dal 5 ottobre per tutti gli altri.

Cosa segnala la pagina di Call of Duty: Black Ops 7

La versione di prova di Call of Duty: Black Ops 7 permetterà di provare alcune delle modalità online che saranno presenti nel gioco completo: a questo proposito, è stato anche confermato che ci sanno sedici mappe 6 vs 6 e due mappe 20 vs 20 al lancio.

Ricordiamo poi che se fate la prenotazione del gioco non otterrete solamente l'accesso anticipato alla beta, ma anche il pacchetto Reznov Challenge che permette di scaricare e utilizzare immediatamente la skin dell'Operatore SOG Reznov (per i già disponibili Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone) così come le skin per gli Operatori Stalingrad Reznov e Memory Reznov.

La pagina ufficiale del negozio descrive anche Call of Duty: Black Ops 7, spiegando che ci porta nell'anno 2035, che si trova sull'orlo del caos tra violenti conflitti e guerre psicologiche: il protagonista è David Mason e il suo team d'elite JSOC. La campagna sarà cooperativa (e forse avrà delle componenti online) e potremo visitare luoghi da ogni parte del mondo, dal Giappone alla costa mediterranea. Ci sarà anche la modalità Zombie, che proporrà un incubo soprannaturale.