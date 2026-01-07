La serie TV di Fallout arriva in Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone con contenuti gratis e a pagamento

Activision Blizzard ha pubblicato un trailer che presenta tutte le novità in arrivo su Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone grazie all'atteso crossover con la serie TV di Fallout. I contenuti saranno disponibili da domani, 8 gennaio, in concomitanza con il lancio della Stagione 1 Reloaded.
La collaborazione era stata annunciata a dicembre, ma ora sono finalmente arrivati i dettagli. Il crossover sarà al centro di un evento stagionale a tema, accompagnato da un pass dedicato che offrirà ricompense sia gratuite sia a pagamento tramite la versione "premium", la quale include anche skin ispirate ai tre protagonisti della serie TV.
Contenuti e modalità a tema
Senza spendere nulla, i giocatori potranno ottenere i costumi con la tuta da Vault (sia maschile che femminile), l'arma Sturmwolf 45, una skin per armi e vari extra come sticker e bonus XP. La versione premium del pass, invece, include gli operatori Il Ghoul e Maximus con tanto di armatura atomica, oltre ad armi come la Torch Blade e il Wasteland Buck. Nel negozio interno sarà inoltre disponibile un bundle a pagamento con la skin di Lucy.
Durante l'evento saranno disponibili tre modalità a tempo limitato ispirate a Fallout. "Ghoul Infection" propone una variante in stile Fallout della classica Infection, mentre "Project RADs" introduce una modalità Zombies a tema ghoul. In Warzone arriverà invece "Power‑Armor Royale", che permette ai giocatori di indossare l'armatura atomica e utilizzare minigun nel battle royale.
Anche la celebre mappa Nuketown di Treyarch riceverà un restyling dedicato: l'ambientazione sarà ridisegnata in stile Fallout, con i manichini vestiti con le iconiche tute blu dei Vault.