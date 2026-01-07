La serie TV di Fallout arriva in Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone con contenuti gratis e a pagamento

Activision Blizzard ha pubblicato un trailer che presenta tutte le novità in arrivo su Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone grazie all'atteso crossover con la serie TV di Fallout. I contenuti saranno disponibili da domani, 8 gennaio, in concomitanza con il lancio della Stagione 1 Reloaded.

La collaborazione era stata annunciata a dicembre, ma ora sono finalmente arrivati i dettagli. Il crossover sarà al centro di un evento stagionale a tema, accompagnato da un pass dedicato che offrirà ricompense sia gratuite sia a pagamento tramite la versione "premium", la quale include anche skin ispirate ai tre protagonisti della serie TV.