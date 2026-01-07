ARC Raiders potrebbe diventare un film o una serie TV: grande interesse da parte di Hollywood

Ufficialmente non c'è ancora nulla in cantiere, ma Patrick Söderlund, fondatore di Embark Studios, ha rivelato che la compagnia ha ricevuto un gran numero di proposte da parte di studi interessati a realizzare un adattamento per il piccolo o il grande schermo.

A Embark Studios l’idea non dispiace

"Non puoi immagine quante aziende ci hanno contattato perché volevano realizzare una serie TV o un film basato su questo", ha dichiarato Söderlund in un'intervista con GamesBeat.

Ma Embark Studios è davvero favorevole a un adattamento di ARC Raiders? Pur senza sbilanciarsi, Söderlund ha ammesso che potrebbe essere "divertente" vedere una trasposizione del gioco. "Deve essere fatto nel modo giusto", ha aggiunto. "Spero che lo faremo." Ha poi concluso affermando che l'IP di ARC Raiders "si presta piuttosto bene a qualcosa del genere".

Insomma, nulla è ancora in produzione, ma l'interesse, da entrambe le parti, sembra concreto. Del resto, negli ultimi anni abbiamo visto un numero crescente di IP videoludiche approdare al cinema e sulle piattaforme di streaming: dai grandi nomi come Sonic, Super Mario, Fallout e The Last of Us fino a progetti più di nicchia come Vampire Survivors e Split Fiction.