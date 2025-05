Il film di Split Fiction potrebbe presto ricevere delle grosse novità, con annuncio in arrivo

Considerando il successo riscosso sul fronte videoludico, è possibile che il film di Split Fiction sia destinato a diventare una produzione di notevole importanza nel prossimo periodo, dunque le cose si stanno muovendo velocemente: secondo quanto riferito da un'indiscrezione, grosse novità sulla produzione dovrebbero arrivare a brevissimo.

In base a quanto riportato dalla testata cinematografica Deadline, già all'inizio della prossima settimana dovrebbe essere annunciato lo studio che realizzerà l'adattamento cinematografico del nuovo gioco di Hazelight e Josef Fares, che ha già raggiunto un traguardo di vendite impressionante, rappresentando un "enorme successo" per EA, come riferito dall'editore.

Considerando che l'idea stessa di un film su Split Fiction è emersa solo di recente, in seguito alla risposta estremamente positiva del pubblico al videogioco uscito un paio di mesi fa, ci vorrà probabilmente ancora un po' prima di vedere qualcosa di effettivo, ma le cose si stanno muovendo con notevole celerità.