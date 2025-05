Clair Obscur: Expedition 33 cala ulteriormente di prezzo su Instant Gaming per PC Steam

Clair Obscur: Expedition 33 è sempre in promozione tramite Instant Gaming , ma ora il videogioco ha ottenuto un ulteriore abbassamento di prezzo, per quanto minimo. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un prezzo finale di circa 34€, invece di 50€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo da noi indicato calcola giù l'IVA e il codice è valido per gli account europei (quindi anche italiani), statunitensi e canadesi. Il gioco è in versione Steam.

Che gioco è Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo a turni ispirato ai classici orientali, ma con un twist: c'è una forte componente d'azione durante le battaglie, per fare schivate, parry e non solo. Si tratta di un mix di mosse che danno più profondità al videogioco, ma possono essere messe in secondo piano se si opta per le difficoltà più basse.

Nel complesso, potete aspettarvi un epico viaggio in un mondo visivamente magnifico che ci trasporta letteralmente dentro un quadro, o più precisamente un mondo dominato dalla Pittrice che ogni anno accorcia la vita delle persone. Per fermare questo ciclo di morte, un gruppo di esploratori parte per una battaglia che pare persa dal principio.