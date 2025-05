Il team di Stellar Blade sta discutendo con Sony il problema del blocco del gioco nei paesi senza PSN

Anche Stellar Blade su PC è incappato nel problema che caratterizza vari giochi pubblicati da PlayStation su tale piattaforma, ovvero l'impossibilità di accedervi in tutti quei paesi che non sono raggiunti dal PlayStation Network, e il team ShiftUp ha riferito di stare attualmente discutendo il problema con Sony per trovare una soluzione.

Come abbiamo visto nelle ore scorse, Stellar Blade su PC non è acquistabile nei paesi in cui non c'è PSN, anche se non lo richiede in effetti, cosa che rende la situazione ancora più bizzarra. Solitamente, i giochi pubblicati da PlayStation su PC richiedono un account PSN, spesso anche se si tratta di single player, per far rientrare l'utenza all'interno dell'ecosistema Sony.

Questo ha però lo svantaggio di non rendere tali giochi utilizzabili in quegli oltre 120 paesi che non sono raggiunti dal PlayStation Network, ma il fatto che tale limitazione emerga anche per un gioco che non richiede effettivamente l'account PSN è una situazione nuova.