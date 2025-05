Stellar Blade su PC ha una data d'uscita ufficiale, annunciata da Sony con nuovi contenuti e caratteristiche

Arriva infine l'annuncio ufficiale da parte di Sony per quanto riguarda la data d'uscita di Stellar Blade su PC, che giunge oggi insieme alla comunicazione di nuovi contenuti e le caratteristiche di questa versione: il gioco sarà disponibile dal 12 giugno sulla piattaforma Windows.

Si tratta dunque del giorno dopo rispetto alla data che era trapelata per sbaglio attraverso i social di PlayStation, ma in verità è perché qui si tiene in considerazione del fuso orario: la data è infatti la stessa, ma ufficialmente Stellar Blade potrà essere scaricato e giocato su PC a partire dalla mezzanotte del 12 giugno in Italia.

La versione PC di Stellar Blade conterrà anche nuovi contenuti con costumi inediti per Eve, che verranno aggiunti anche alla versione PS5 attraverso un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco.