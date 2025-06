Stellar Blade è stato il gioco più venduto in USA nella settimana di lancio della versione Steam

Stellar Blade è stato il gioco più venduto in USA nella sua settimana di lancio su PC , stando a quando riportato dall'analista Matt Piscatella della compagnia Circana, cui dobbiamo i rapporti mensili sul mercato dei videogiochi in Nord America. Considerando la fonte, non c'è da dubitare sulla veridicità dell'informazione, che conferma una volta di più il successo del gioco e della sua ultima versione.

"Ecco una notizia interessante... Stellar Blade è stato il gioco più venduto negli Stati Uniti, secondo i dati di spesa tracciati per la settimana conclusasi il 14 giugno, risalendo dalla 152ª posizione della settimana precedente grazie al suo lancio su Steam.

L'ultima volta che il gioco aveva guidato il mercato era stato durante la sua settimana di lancio originale, terminata il 27 aprile 2024." Ha riportato Piscatella, che ha ricordato anche il risultato fatto da Stellar Blade al momento del lancio su PlayStation 5.

Stellar Blade è un action in terza persona con protagonista l'androide Eve, impegnata in un'operazione di ripulizia della Terra, diciamo così.

La versione PC è stata accolta con particolare calore dal pubblico, desideroso di realizzare mod per il gioco, così da farne risaltare il lato "grafico", per così dire. Attualmente le vendite sono state davvero significative, tanto da far parlare lo studio di sviluppo Shift Up di un enorme successo.

Per il futuro è già stato confermato Stellar Blade 2 e si parla dell'arrivo del primo capitolo su Nintendo Switch 2.