Il compositore dei primi Ys vorrebbe tornare a lavorare alla serie, che festeggia i 38 anni

Tra i suoi primi lavori figurano Ys I: Ancient Ys Vanished (1987) e Ys II: Ancient Ys Vanished - The Final Chapter (1988) . Da allora, ha creato alcune delle colonne sonore più iconiche del settore videoludico, tra cui quelle di ActRaiser , Revenge of Shinobi, Etrian Odyssey e tante altre, ma gli piacerebbe tornare a lavorare sulla serie Ys, da cui tutto ha avuto inizio.

Quella Ys è una delle più antiche serie di giochi di ruolo alla giapponese, tanto che in questi giorni ha festeggiato il suo 38° anniversario . Il traguardo ha spinto il compositore Yuzo Koshiro a riflettere sul tempo passato e sulla sua carriera, iniziata proprio con Falcom.

Progetti attuali e progetti futuri

Attualmente Koshiro sta partecipando allo sviluppo di Earthion, un nuovo sparatutto classico in sviluppo per Sega Mega Drive / Genesis, che uscirà quest'anno anche su sistemi moderni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Mentre Ys celebra oggi il suo 38° anniversario, quest'anno ho avuto la possibilità di lavorare su Earthion, Wangan Midnight: Speed Ignition, Algolemeth e Shinobi: Art of Vengeance, oltre ad alcuni altri progetti divertenti", ha dichiarato sui social media. "Guardando indietro, penso davvero che iniziare la mia carriera con Falcom, e in particolare con Ys, mi abbia messo sulla strada giusta per realizzare ciò che sto facendo ora. Spero che, un giorno, avrò di nuovo l'opportunità di lavorare a un nuovo titolo di Ys".

La serie Ys è viva e vegeta, con Ys X: Nordics che è stato pubblicato in tempi abbastanza recenti. La colonna sonora è stata composta da Hayato Sonoda, Shuntaro Koguchi, Yukihiro Jindo e Mitsuo Singa. Chissà se in un eventuale Ys XI non possa comparire anche Koshiro.