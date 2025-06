Il team di Clair Obscur era nervoso nello scontro con Oblivion, ma poi ha festeggiato con champagne e croissant

Il team di Sandfall Interactive era infatti "molto nervoso" alla vigilia del lancio e l'arrivo di The Elder Scrolls Oblivion Remastered un po' all'improvviso non ha certamente aiutato.

Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto un ottimo livello di successo commerciale ed è stato elogiato da critica e pubblico per l'elevata qualità della storia, del sistema di combattimento e di tanti altri elementi, ma questo non significa che il team di sviluppo dormisse sonni sereni al momento del lancio.

Il racconto del team di Clair Obscur: Expedition 33

Nicholas Maxson-Francombe, art director di Sandfall Interactive, ha ammesso che lo studio era "un po' preoccupato" sebbene il team fosse convinto che il pubblico avrebbe apprezzato Clair Obscur: Expedition 33.

"Ci aspettavamo un qualche tipo di successo perché sapevamo che gioco avevamo creato: noi siamo stati i primi giocatori del videogioco e lo abbiamo veramente amato", ha spiegato il lead game designer Michael Nohra. "Quando disponi di un team che ama il videogioco, ti aspetti che abbia successo ma non a quel livello, a essere onesto: abbiamo ottenuto molto più di quanto ci stavamo aspettando".

La conferma definitiva è arrivata quando sono state pubblicate le recensioni e i voti di Clair Obscur: Expedition 33 sono comparsi in rete, confermando che la critica amava l'opera (sebbene il GDR non sia più il titolo col voto più alto dell'anno su Metacritic). Per festeggiare, il team aveva "champagne e croissant", una combinazione che dobbiamo ammettere è veramente francese.