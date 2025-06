Clair Obscur Expedition 33 non è più il gioco col voto più alto del 2025 su Metacritic: ecco chi l'ha battuto

I giochi di Nintendo Switch 2 che hanno superato Clair Obscur: Expedition 33

Precisamente, i giochi che hanno battuto Clair Obscur: Expedition 33 sono le versioni Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che hanno rispettivamente ottenuto un 95 e un 93. Il GDR a turni segue in terza posizione con un 93. Ricordiamo che la media viene mostrata arrotondata ma Metacritic categorizza i giochi usando anche i decimali, per questo Clair Obscur: Expedition 33 è terzo. Una situazione simile è avvenuta su Opencritic.

Come potete vedere nell'immagine sotto, la classifica dei giochi colla media voto più alta (pubblicati nel 2025) al momento della scrittura si compone come segue:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition | 95 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition | 93 Clair Obscur: Expedition 33 | 93 Blue Prince | 92 Split Fiction | 91 despelote | 89 The Talos Principle: Reawakened | 89 Monster Hunter Wilds | 88 Kingdom Come: Deliverance II | 88 Sea of Stars: Throes of the Warchmaker | 88

I giochi con la media più alta su Metacritic, tra quelli pubblicati nel 2025, in data 19 giugno

Ovviamente un punto in più o in meno nella media del voto di Metacritic non è un metodo efficace per determinare la qualità di un videogioco: questa classifica è più una curiosità e un modo per vedere quali sono i giochi che hanno colpito di più la critica mondiale. Noi vi suggeriamo di leggere le recensione di despelote, ad esempio.