The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono i giochi migliori del 2025, attualmente

Chiaramente i nuovi giudizi si riferiscono alle edizioni Nintendo Switch 2, console da pochi giorni sul mercato, ma fa comunque un certo effetto vedere i due capolavori, usciti originariamente su Nintendo Switch (Breath of the Wild addirittura su Wii U) torreggiare su tutti gli altri videogiochi usciti nel corso dell'anno.

Quali sono i videogiochi migliori del 2025, fino a questo momento? Uno risale al 2017 e uno al 2023. Stiamo parlando di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Il primo ha una media voto di 93, la stessa della hit Clair Obscur: Expedition 33 , mentre il secondo di 94.

Due capolavori indiscutibili

Se vogliamo, il valore di entrambi e il prezzo a cui li vende Nintendo (69,99 euro), dimostra anche come la casa giapponese riesca a non far perdere di valore i suoi prodotti, tanto da potersi permettere di riproporli a prezzo pieno pur essendo, nel caso di Breath of the Wild, trascorsa un'intera generazione dal lancio originale.

Chi già li possiede può giocarli senza aggiornamenti sulla nuova console, oppure può spendere 10 euro per ottenere le nuove versioni.

Per il resto, la line up di lancio comprende molti titoli della generazione passata tirati a lucido. Nintendo non ha sprecato i suoi più grandi successi e li ha riproposti ai nuovi e ai vecchi giocatori, in edizioni aggiornate per il nuovo hardware. Finora la tattica ha pagato, ma vedremo come continuerà quando ci saranno più giochi pensati appositamente per Nintendo Switch 2, come Donkey Kong: Bananza, di cui presto vedremo un direct dedicato.