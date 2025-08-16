Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il Farigiraf usato dal campione italiano Luca Ceribelli

In particolare il Pokémon in regalo ha l'abilità Codarmatura, il teratipo Acqua e possiede lo strumento Elettroseme, mentre il suo set di mosse include Psicorumore, Ripicca, Altruismo e Distorzona. Se volete farvi un'idea di come usarlo in battaglia, qui sotto trovate la replica della finale dei Campionati Mondiali Pokémon dello scorso anno tra Ceribelli e il giapponese Yuta Ishigaki.

Come riscattare il Pokémon su Scarlatto e Violetto

Per ottenere questo Farigiraf in regalo in Pokémon Scarlatto e Violetto connettendo Nintendo Switch o Switch 2 alla rete e scegliendo la voce Poképortale premendo X nel menu di pausa e successivamente la funzione "Dono Segreto". Una volta fatto, scegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immettete "W0RLDSARM0RTA1L". Il codice sarà valido solo fino alle 08:59 italiane del 23 agosto, dunque vi suggeriamo di riscattarlo il prima possibile.

Il Pokémon è stato distribuito in occasione dei Campionati Mondiali di quest'anno, che si stanno svolgendo in California e termineranno con le finali del 17 agosto che decreteranno i prossimi campioni di Pokémon Scarlatto e Violetto, GCC Pokémon, Pokémon GO e Pokémon Unite. Ecco gli orari delle dirette ufficiali di tutte le competizioni.