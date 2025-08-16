Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il Farigiraf usato dal campione italiano Luca Ceribelli

Pokémon Scarlatto e Violetto spesso regalano dei Pokémon ideali per i match online basati su quelli usati dagli Allenatori più forti al mondo durante le massime competizioni ufficiali internazionali. Questa volta la casa offre il Farigiraf utilizzato dall'italiano Luca Ceribelli per vincere i Campionati Mondiali Pokémon del 2024.
In particolare il Pokémon in regalo ha l'abilità Codarmatura, il teratipo Acqua e possiede lo strumento Elettroseme, mentre il suo set di mosse include Psicorumore, Ripicca, Altruismo e Distorzona. Se volete farvi un'idea di come usarlo in battaglia, qui sotto trovate la replica della finale dei Campionati Mondiali Pokémon dello scorso anno tra Ceribelli e il giapponese Yuta Ishigaki.
Come riscattare il Pokémon su Scarlatto e Violetto
Per ottenere questo Farigiraf in regalo in Pokémon Scarlatto e Violetto connettendo Nintendo Switch o Switch 2 alla rete e scegliendo la voce Poképortale premendo X nel menu di pausa e successivamente la funzione "Dono Segreto". Una volta fatto, scegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immettete "W0RLDSARM0RTA1L". Il codice sarà valido solo fino alle 08:59 italiane del 23 agosto, dunque vi suggeriamo di riscattarlo il prima possibile.
Il Pokémon è stato distribuito in occasione dei Campionati Mondiali di quest'anno, che si stanno svolgendo in California e termineranno con le finali del 17 agosto che decreteranno i prossimi campioni di Pokémon Scarlatto e Violetto, GCC Pokémon, Pokémon GO e Pokémon Unite. Ecco gli orari delle dirette ufficiali di tutte le competizioni.