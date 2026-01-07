Life is Strange: Reunion classificato in Europa, sembra un nuovo capitolo nella serie

Il PEGI , ovvero il Pan European Game Information, l'ente preposto alla classificazione dei giochi in Europa, ha recentemente registrato Life is Strange: Reunion , che sembra essere un nuovo capitolo nella serie creata da Don't Nod e portata poi avanti da altri team.

Una storia familiare

La breve sinossi riportata nella pagina del sito PEGI dedicata a questo misterioso Life is Strange: Reunion fa pensare a un'avventura narrativa con una storia piuttosto vicina a quella dell'originale, a partire dalla presenza delle due solite protagoniste: Chloe e Max.

La pagina del PEGI su Life is Strange: Reunion

"Chloe Price era la compagna di Max Caulfield nel tempo... Perderla è il più grande rimpianto di Max", si legge nella descrizione. "Ora Chloe è arrivata alla Caledon University. Tormentata da incubi e ricordi impossibili, Chloe ha bisogno dell'aiuto di Max. Ma Max è già in crisi: tra tre giorni, un inferno mortale distruggerà il campus".

Le somiglianze con il primo capitolo sono piuttosto evidenti, ma sembra comunque trattarsi di una storia inedita, cosa che fa pensare a un nuovo capitolo della serie che dovrebbe essere annunciato a breve.

Altre informazioni contenute nella scheda del PEGI fanno pensare alle tematiche già trattate dalla serie come uso di droga, alcool, allucinazioni, violenza, morte e abusi, che immaginiamo siano calate all'interno di un thriller con venature anche romantiche nello stile tipico della serie.

L'ultimo capitolo del franchise risale all'ottobre 2024 ed è stato Life is Strange: Double Exposure, dunque rimaniamo in attesa di eventuali annunci su questo misterioso Life is Strange: Reunion.