Life is Strange: Reunion classificato in Europa, sembra un nuovo capitolo nella serie

Il PEGI, ovvero il Pan European Game Information, l'ente preposto alla classificazione dei giochi in Europa, ha recentemente registrato Life is Strange: Reunion, che sembra essere un nuovo capitolo nella serie creata da Don't Nod e portata poi avanti da altri team.
In questo caso sembra essere un gioco con le stesse protagoniste del primo capitolo, ma all'interno di una nuova storia, che tuttavia - almeno a giudicare da quanto emerso finora - pare avere diversi punti in comune con quella originale.
Non c'è nulla di ufficiale, ovviamente, ma la registrazione del titolo sul catalogo PEGI potrebbe avere una notevole valenza sull'esistenza del prodotto, dunque ci aspettiamo eventuali annunci o informazioni al riguardo a breve.
Una storia familiare
La breve sinossi riportata nella pagina del sito PEGI dedicata a questo misterioso Life is Strange: Reunion fa pensare a un'avventura narrativa con una storia piuttosto vicina a quella dell'originale, a partire dalla presenza delle due solite protagoniste: Chloe e Max.
"Chloe Price era la compagna di Max Caulfield nel tempo... Perderla è il più grande rimpianto di Max", si legge nella descrizione. "Ora Chloe è arrivata alla Caledon University. Tormentata da incubi e ricordi impossibili, Chloe ha bisogno dell'aiuto di Max. Ma Max è già in crisi: tra tre giorni, un inferno mortale distruggerà il campus".
Le somiglianze con il primo capitolo sono piuttosto evidenti, ma sembra comunque trattarsi di una storia inedita, cosa che fa pensare a un nuovo capitolo della serie che dovrebbe essere annunciato a breve.
Altre informazioni contenute nella scheda del PEGI fanno pensare alle tematiche già trattate dalla serie come uso di droga, alcool, allucinazioni, violenza, morte e abusi, che immaginiamo siano calate all'interno di un thriller con venature anche romantiche nello stile tipico della serie.
L'ultimo capitolo del franchise risale all'ottobre 2024 ed è stato Life is Strange: Double Exposure, dunque rimaniamo in attesa di eventuali annunci su questo misterioso Life is Strange: Reunion.