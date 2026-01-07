I giochi più giocati del 2025 su PlayStation negli USA sono gli stessi del 2024

Matt Piscatella ha svelato quali sono stati i cinque titoli più giocati su console PlayStation nel 2025 negli Stati Uniti, sulla base del tracker di engagement di Circana, che misura il numero di giocatori attivi. In cima alla classifica troviamo l'inossidabile Fortnite , seguito dal franchise di Call of Duty (capitoli principali più Warzone) e, in terza posizione, l'immortale GTA 5.

Nulla di nuovo sotto il sole

Come abbiamo visto, la top 5 è composta dai soliti nomi noti. Non solo: è praticamente identica a quella del 2024, con l'unica differenza dell'inversione di posizione tra Fortnite e Call of Duty.

Classifica 2024:

Fortnite Call of Duty GTA 5 Roblox Minecraft

Trattandosi di una classifica basata sul numero di giocatori attivi nel tempo, è naturale che ai primi posti compaiano titoli live service consolidati, progettati per mantenere gli utenti incollati ai server grazie a un flusso costante di nuovi contenuti.

Allo stesso tempo, il fatto che la classifica sia rimasta praticamente immutata per due anni consecutivi conferma i timori sulla saturazione del mercato dei GaaS nonostante la continua rincorsa dei publisher: sono sempre gli stessi grandi nomi a dominare e a generare ricavi enormi, mentre per i nuovi arrivati è sempre più difficile emergere e mantenere una base di giocatori stabile. A parte eccezioni come ARC Raiders e Battlefield 6 (che comunque non sono riusciti a ritagliarsi un posto nella top 5), infatti, pochi live service lanciati negli ultimi anni sono riusciti anche solo ad avvicinarsi ai numeri di affluenza dei titoli in classifica.