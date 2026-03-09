L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di marzo è vicino: c’è già un titolo confermato

Ci avviciniamo alla metà del mese, e questo significa che Sony è pronta a svelare i nuovi giochi per PS4 e PS5 destinati agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di marzo.
Non c'è ancora una data ufficiale, ma salvo rare eccezioni (come lo State of Play del mese scorso), Sony tende ad annunciare le novità dei due tier più costosi il mercoledì successivo al debutto dei giochi mensili di Essential. Seguendo questo schema, l'annuncio dovrebbe arrivare alle 17:30 di mercoledì 11 marzo.
Un classico della serie Tekken è già stato confermato
I nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e i classici di Premium saranno disponibili da martedì 17 marzo, subito dopo l'aggiornamento del PlayStation Store, che solitamente avviene tra le 9:00 e le 10:00. Ricordiamo che, contemporaneamente, alcuni titoli lasceranno il catalogo: al momento sono sei quelli confermati, tra cui Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.
Come di consueto, la line-up completa è ancora avvolta nel mistero... o quasi. Il mese scorso, infatti, Sony ha già anticipato che Tekken Dark Resurrection sarà uno dei classici in arrivo a marzo, mentre Time Crisis è previsto per maggio. Rimanendo in tema, ricordiamo che l'avventura Big Walk sarà uno dei giochi mensili del tier Essential al lancio, previsto durante il corso del 2026.