L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di marzo è vicino: c’è già un titolo confermato

Ci avviciniamo alla metà del mese, e questo significa che Sony è pronta a svelare i nuovi giochi per PS4 e PS5 destinati agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di marzo .

Un classico della serie Tekken è già stato confermato

I nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e i classici di Premium saranno disponibili da martedì 17 marzo, subito dopo l'aggiornamento del PlayStation Store, che solitamente avviene tra le 9:00 e le 10:00. Ricordiamo che, contemporaneamente, alcuni titoli lasceranno il catalogo: al momento sono sei quelli confermati, tra cui Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Come di consueto, la line-up completa è ancora avvolta nel mistero... o quasi. Il mese scorso, infatti, Sony ha già anticipato che Tekken Dark Resurrection sarà uno dei classici in arrivo a marzo, mentre Time Crisis è previsto per maggio. Rimanendo in tema, ricordiamo che l'avventura Big Walk sarà uno dei giochi mensili del tier Essential al lancio, previsto durante il corso del 2026.