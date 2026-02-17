PlayStation Plus Extra perderà almeno sei giochi a marzo

Per il momento sono elencati solo sei giochi , tra cui Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Vediamo l'elenco al completo:

Ogni mese il catalogo di PlayStation Plus Extra si espande, ma al tempo stesso alcuni giochi lasciano il servizio. A questo proposito, la sezione "Ultima occasione per giocare" della dashboard di PS5 è stata aggiornata nelle ultime ore e ora indica quali titoli lasceranno il servizio il prossimo mese, per la precisione il 17 marzo .

La lista potrebbe allungarsi

È bene precisare che la lista potrebbe non essere definitiva: Sony aggiorna spesso la sezione "Ultima occasione per giocare" e non è escluso che altri titoli verranno aggiunti successivamente. Insomma per conoscere l'elenco definitivo dovremo attendere alcune settimane.

Rimanendo in tema, da oggi sono disponibili i nuovi giochi del PlayStation Plus Extra di febbraio, che includono anche Marvel's Spider-Man e i primi due Monster Hunter Stories. Sempre oggi otto titoli hanno salutato il servizio, tra cui New World: Aeternum, Cult of the Lamb e WWE 2K25.