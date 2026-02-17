Ubisoft ha annunciato che Might & Magic Fates TCG è disponibile gratis su PC, iOS e Android: si tratta di un nuovo strategico free-to-play a base di carte ambientato nell'affascinante universo di Might & Magic e scaricabile gratuitamente da Steam, App Store o Google Play.
Il contesto narrativo di Might & Magic Fates TCG è il Mare dei Destini, un multiverso fratturato in cui le linee temporali si intrecciano: lo scenario ideale per dar vita a battaglie coinvolgenti, caratterizzate da molteplici possibilità tattiche, da affrontare in solitaria oppure nella modalità multiplayer competitiva online.
Il cuore del gioco ruota attorno alla costruzione del mazzo e alla scelta dell'eroe da guidare in combattimento: una volta in campo avremo modo di evocare creature leggendarie, lanciare incantesimi, sfruttare il potere degli artefatti e persino costruire edifici in grado di modificare l'assetto dell'arena.
Un aspetto interessante di Might & Magic Fates TCG è rappresentato dal fatto che gli eroi possono crescere nell'ambito di un sistema di progressione in stile RPG, accumulando esperienza con ogni partita e salendo di livello al fine di sbloccare abilità speciali.
Un'esperienza strategica profonda
Come suggerisce anche il trailer di lancio di Might & Magic Fates TCG, lo strategico prodotto da Ubisoft mette sul tavolo un'esperienza dotata di un certo spessore, con centinaia di carte suddivise per rarità ed elementi peculiari di cui tenere conto.
La costruzione dei mazzi attinge alle fazioni iconiche di Might & Magic: si può combattere per Haven, risvegliare i morti con Necropolis, scatenare la furia di Inferno o dominare l'energia arcana dell'Academy.