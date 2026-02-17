Ubisoft ha annunciato che Might & Magic Fates TCG è disponibile gratis su PC, iOS e Android: si tratta di un nuovo strategico free-to-play a base di carte ambientato nell'affascinante universo di Might & Magic e scaricabile gratuitamente da Steam, App Store o Google Play.

Il contesto narrativo di Might & Magic Fates TCG è il Mare dei Destini, un multiverso fratturato in cui le linee temporali si intrecciano: lo scenario ideale per dar vita a battaglie coinvolgenti, caratterizzate da molteplici possibilità tattiche, da affrontare in solitaria oppure nella modalità multiplayer competitiva online.

Il cuore del gioco ruota attorno alla costruzione del mazzo e alla scelta dell'eroe da guidare in combattimento: una volta in campo avremo modo di evocare creature leggendarie, lanciare incantesimi, sfruttare il potere degli artefatti e persino costruire edifici in grado di modificare l'assetto dell'arena.

Un aspetto interessante di Might & Magic Fates TCG è rappresentato dal fatto che gli eroi possono crescere nell'ambito di un sistema di progressione in stile RPG, accumulando esperienza con ogni partita e salendo di livello al fine di sbloccare abilità speciali.