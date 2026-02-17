Scopri una saga storica, tre classici in una veste rimasterizzata: Turok Trilogy Bundle è in promo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Turok Trilogy Bundle che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 24,99€, suo minimo storico per PS5 sulla piattaforma. Acquista l'edizione direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Nonostante il lavoro di rimasterizzazione non sia eccelso, siamo di fronte a tre capisaldi dell'industria videoludica e del genere FPS. Turok Trilogy Bundle riunisce tre epici capitoli della serie, offrendo ai giocatori un'esperienza d'azione in 3D. I dinosauri bionici, dai Tirannosauri Rex ai Triceratopi armati, utilizzano la tecnologia head-tracking per seguire ogni movimento del giocatore.