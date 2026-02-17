Scopri una saga storica, tre classici in una veste rimasterizzata: Turok Trilogy Bundle è in promo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Turok Trilogy Bundle che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 24,99€, suo minimo storico per PS5 sulla piattaforma. Acquista l'edizione direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Nonostante il lavoro di rimasterizzazione non sia eccelso, siamo di fronte a tre capisaldi dell'industria videoludica e del genere FPS. Turok Trilogy Bundle riunisce tre epici capitoli della serie, offrendo ai giocatori un'esperienza d'azione in 3D. I dinosauri bionici, dai Tirannosauri Rex ai Triceratopi armati, utilizzano la tecnologia head-tracking per seguire ogni movimento del giocatore.
Ulteriori dettagli
Già nel primo Turok ci si trovava ad affrontare nemici programmati con diversi profili di aggressività rendono ogni scontro unico, mentre 14 armi avanzate, dal lanciagranate al fucile a impulsi al plasma e al cannnone a fusione atomica, garantiscono combattimenti spettacolari.
In Turok 2: Seeds of Evil Remastered, vengono proposte delle sfide entusiasmanti, con oltre 20 armi, tra cui il Distruggitutto, e la possibilità di montare Triceratopi equipaggiati con artiglieria. Infine, Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered porta la grafica e le ambientazioni del classico del 2000 a nuovi standard, con anti-aliasing, bloom, occlusione ambientale, ombre dinamiche e motion blur.