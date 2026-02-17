Samsung Galaxy S26 vs S26 Ultra: scopriamo i risultati dei primi benchmark

In attesa delle presentazione ufficiale prevista per il 25 febbraio, emergono i primi benchmark dei Samsung Galaxy S26 e S26 Ultra . Ovviamente questi dati vanno presi con la dovuta cautela, ma ci permettono di avere un'idea più chiara degli smartphone e delle loro prestazioni. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

I primi test

A condividere queste informazioni è il sito TechManiacs. I risultati riguarderebbero i modelli S26 e S26 Ultra, il primo con processore Exynos 2600, il secondo con Snapdragon 8 Elite Gen 5. Secondo quanto riportato, il modello base ha ottenuto un punteggio di 3.197 in single-core e 11.012 in multi-core, mentre il modello Ultra avrebbe raggiunto 3.724 in single-core e 11.237 in multi-core.

I test

Si tratta di risultati da prendere con le pinze, ma se dovessero essere veritieri l'Ultra è in vantaggio del 15% per quanto concerne le prestazioni in single-core. Da notare che il processore Snapdragon utilizzato in questi test potrebbe essere leggermente overcloccato, influenzando di conseguenza i risultati rilevati. Inoltre, anche altri fattori potrebbero impattare sui risultati finali, come il firmware iniziale, i limiti termici e diverse condizioni di test.

I modelli a confronto

In ogni caso, piccole differenze di prestazioni erano già evidenti con i test della serie Galaxy S25, nonostante entrambi i modelli utilizzassero lo stesso chip. In particolare, il modello S25 di base era inferiore del 9-12% nei test single-core rispetto all'Ultra, mentre le prestazioni multi-core erano più simili. Inoltre, dagli screenshot non è possibile vedere ulteriori dettagli hardware, quindi non è ancora chiaro se il sito abbia testato personalmente i due modelli o la fonte esatta delle immagini.