Vendite record per la serie S26 di Samsung, ma c'è un modello che domina sugli altri

Secondo i dati riportati da Yonhap News, in una sola settimana sono state registrate circa un milione e 350 mila prenotazioni per i nuovi dispositivi. Il risultato evidenzia una domanda elevata anche in presenza di aggiornamenti hardware considerati da alcuni osservatori meno radicali rispetto al passato. Un elemento interessante riguarda però la distribuzione delle vendite tra i diversi modelli della gamma, visto che le preferenze degli utenti si sono concentrate in modo netto sulla versione più avanzata.

La nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S26 ha iniziato il proprio percorso commerciale con risultati superiori alle aspettative. Nonostante un aumento dei prezzi e alcune discussioni sulle caratteristiche del display, la serie ha stabilito un nuovo record nelle prevendite in Corea del Sud.

Tutti vogliono il Privacy Display

Il modello Samsung Galaxy S26 Ultra ha rappresentato circa il 70% di tutte le prenotazioni registrate nella prima settimana. I modelli standard, Samsung Galaxy S26 e Samsung Galaxy S26 Plus, hanno invece raccolto una quota molto più ridotta. Il confronto con la generazione precedente evidenzia un cambiamento significativo nelle preferenze degli utenti. Lo scorso anno il Samsung Galaxy S25 Ultra aveva rappresentato circa il 52% delle prevendite complessive della serie. L'aumento della quota suggerisce che chi decide di aggiornare il dispositivo tende a scegliere il modello più completo, anche a fronte di un prezzo più elevato.

Come funziona Schermo Privacy

Tra le novità tecniche spicca il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il chip promette miglioramenti sensibili soprattutto nelle attività legate all'intelligenza artificiale, con prestazioni della NPU dichiarate fino al 39% superiori rispetto alla generazione precedente. Uno degli elementi più discussi rimane però il nuovo Privacy Display. Questa funzione riduce l'angolo di visione dello schermo, rendendo più difficile per chi si trova nelle vicinanze leggere messaggi o contenuti visualizzati sul dispositivo. E a quanto pare ha trovato il favore dei consumatori coreani, nonostante il fatto che potrebbe compromettere la qualità complessiva dell'immagine.

Samsung ha inoltre introdotto nuove funzionalità basate su IA agentica all'interno dell'ecosistema Galaxy AI. L'obiettivo è offrire assistenti digitali in grado di interagire con più applicazioni e svolgere attività complesse senza richiedere interventi manuali continui da parte dell'utente.

Parallelamente l'azienda ha lanciato il programma Galaxy AI Subscription Club, che include servizi come Samsung Care+ e protezione contro il furto. Secondo il quotidiano The Chosun Daily, oltre il 30% degli acquirenti ha aderito all'abbonamento già nella fase di prenotazione.