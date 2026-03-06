L'esclusiva PS5 Abandoned ritorna dopo anni, ora si chiama Abandoned: Gospels of Blood

La verità è che Abandoned non è mai stato un vero e proprio gioco o comunque nulla è stato dato alla luce. Ora però sembra che l'opera stiamo tornando, ma con un nuovo nome .

In molti hanno iniziato a collegare il tutto a Hideo Kojima e Silent Hill , pensando che il tutto fosse una nuova trovata in stile Moby Dick Studio, uno studio immaginario usato per mascherare lo sviluppo di un gioco che si è poi rivelato essere Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Venite bambini, vi raccontiamo una storia. Nel lontano 2021 c'è stato un periodo durante il quale il mondo si è brevemente ossessionato su Abandoned , una esclusiva PS5 presentata tramite il PS Blog e sviluppata da un misterioso Mr. Kahraman.

Il nuovo Abandoned spunta sul PSN

Il team di sviluppo Blue Box Game Studios, che si è sempre definito un piccolo team di sviluppatori al lavoro su un progetto guidato dalla pura passione, aveva promesso che a inizio 2022 sarebbe stato pubblicato un prologo di Abandoned, ma non è mai avvenuto.

L'attività sul PSN dell'autore di Abandoned

Ora, sul profilo PSN di Kahraman è spuntato Abandoned: Gospels of Blood, come potete vedere dall'immagine qui sopra. Si tratterà forse del prologo? O forse è una nuova versione di Abandoned pronta a tornare sotto gli occhi del pubblico? Probabilmente l'autore sta facendo dei test: speriamo solo che a questo giro sia qualcosa di reale.

Tutto quello che il team ha pubblicato è un'applicazione in tempo reale per PS5, rimandata a più riprese, nella quale poi era stato semplicemente pubblicato un video teaser nell'agosto 2021, lo stesso che era stato pubblicato sui social media.

Ora non ci resta che attendere, forse altri cinque anni, per sapere qual è la prossima mossa degli autori di Abandoned. Ricordiamo che Keighley rifiutò di mostrarlo al Summer Game Fest e i TGA, non credeva fosse reale.