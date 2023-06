Abandoned: Keighley ha rifiutato di mostrarlo al Summer Game Fest e i TGA, non crede sia reale

Geoff Keighley, l'organizzatore e presentatore del Summer Game Fest, i The Game Awards e l'Opening Night Live della Gamescom, di recente è stato protagonista di un Q&A su Twitch, dove ha risposto ad alcune domande relativi proprio a questi due eventi, tra i più attesi tra i giocatori. Tra i vari dettagli interessanti, apprendiamo che si è rifiutato più volte di mostrare Abandoned nei suoi show, in quanto il progetto di Blue Box Studios non gli è mai sembrato un gioco reale e quindi potenzialmente ingannevole per gli spettatori.

Questo dettaglio è arrivato in risposta alla domanda "hai mai rinunciato a un reveal perché non sembrava reale e hai pensato che fosse ingannevole?"

"Sì, ricordi di Abandoned (di Blue Box) che tutti pensavano fosse coinvolto Kojima? Gli sviluppatori continuavano a propormi di fare qualcosa con questo gioco, ma non ho mai avuto la sensazione che fosse vero. Non so neppure cosa gli sia successo", ha detto Keighley. Del resto a oggi neppure noi siamo poi così tanto sicuri che il gioco esista veramente, considerando i retroscena emersi lo scorso anno.

Keighley, ha aggiunto anche che non vede di buon occhio anche i trailer di annuncio solo in CG (computer grafica). In questi casi propone agli sviluppatori di aggiungere delle sequenze di gameplay, prendendo come esempio Atlas Fallen, l'action GDR di Deck 13 e Focus Entertainment in arrivo ad agosto.

"Ci vengono proposti molti trailer in GC ma è molto difficile accontentare il pubblico. Una cosa su cui abbiamo spinto con gli sviluppatori è che se hanno un trailer in GC, di aggiungere un po' di gameplay alla fine. Lo abbiamo fatto l'anno scorso alla Gamescom con Atlas Fallen di Focus, che sembra davvero fantastico. Inizialmente hanno presentato un trailer in GC, che era bellissimo. Ma io ho detto "ehi, perché non mettiamo anche 10 - 15 secondi di gameplay alla fine?". Stessa cosa con Killer Klownz di Outer Space. Quindi talvolta rinunciamo a filmati in GC perché non so cosa sia il gioco, se è buono o meno".

Nello stesso Q&A, Keighley ha confermato che ci saranno degli annunci relativi ad adattamenti per il grande e piccolo schermo e come sappiamo tra di essi ci sarà anche il trailer della Stagione 3 del The Witcher di Netflix.

Parlando invece dei publisher e sponsor con cui ha avuto più difficoltà a trattare, ha citato Nintendo, che per l'appunto non parteciperà al Summer Game Fest 2023, ma che spera di rivedere in futuro. A tal proposito vi ricordiamo che lo show andrà in onda alle 19:00 italiane dell'8 giugno.

In un'altra intervista, Keighley ha parlato della cancellazione dell'E3 2023, affermando che la manifestazione si è uccisa con le sue stesse mani.