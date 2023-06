The Witcher: il trailer della Stagione 3 sarà presentato al Summer Game Fest 2023 insieme al cast

L'acccount ufficiale del Summer Game Fest 2023 ha annunciato la presenza sul palco del cast della serie Netflix liberamente ispirata ai romanzi di The Witcher. Contestualmente sarà mostrato il primo trailer della Stagione 3, la cui prima parte è attesa per il 29 giugno 2023.

Tra i presenti ci sarà anche Henry Cavill, l'attore che ha interpretato il protagonista Geralt di Rivia per le prime tre stagioni, ma che ha lasciato per la quarta. Il teaser allegato al Tweet mostra anche altri due personaggi: Ciri e Yennefer, ma non sappiamo se le attrici Freya Allan e Anya Chalotra saranno presenti sul palco insieme a Geoff Keighley.

Il Summer Game Fest 2023 si svolgerà giovedì 8 giugno 2023 alle 21:00 ora italiana. Si tratta di un evento attesissimo da tutti gli appassionati di videogiochi, in cui saranno annunciate le novità in arrivo nei prossimi mesi e saranno annunciati nuovi giochi.

La serie Netflix The Witcher calza a pennello con la manifestazione, visto il successo dei videogiochi di CD Projekt Red, che godono della stessa licenza dei libri di Andrzej Sapkowski.