Gli episodi di Stranger Things 5 durano veramente fino a tre ore l'uno? Il co-creatore risponde

Uno dei creatori dello show, Ross Duffer , ha condiviso l'immagine circolata in rete affermando che "non è nemmeno lontanamente accurata".

La scorsa settimana è circolato in rete un documento di Netflix fasullo che riportava le presunte durante dei vari episodi di Stranger Things Stagione 5 , la conclusione dell'apprezzata serie, spingendo alcuni appassionati a credere che ogni puntata sarebbe durata almeno due ore, con un finale da tre ore. Non era qualcosa di particolarmente credibile, ma ora abbiamo la conferma ufficiale che le informazioni non siano corrette.

Cosa aspettarsi dalle puntate di Stranger Things 5

Ovviamente Duffer potrebbe anche star mentendo, ma ci pare improbabile. Inoltre, visto che afferma che non sono "nemmeno lontanamente" corrette, pare proprio si possa affermare che non ci dobbiamo aspettare lunghezze così esagerate.

La Storia di Instagram di Duffer

Sicuramente le puntate saranno lunghe, visto che già lo scorso anno l'attrice Maya Hawke (Robin Buckley) aveva affermato che ogni puntata era praticamente un film e che gli episodi sarebbero stati "molto lunghi". Finn Wolfhard (Mike) quest'anno ha affermato che non tutte le puntate sono state prodotte come dei veri e propri film, ma "ci sono probabilmente alcuni episodi che hanno la durata di un film".

Ricordiamo che le puntate arriveranno tra novembre 2025 e gennaio 2026 (qui i dettagli sulle date) e che la descrizione recita: "Colpiti dall'apertura dei Rifts, i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma Vecna è scomparso: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, si fa strada un timore pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e più letale di qualsiasi altra cosa abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, è necessario che tutti, il gruppo al completo, siano uniti per l'ultima volta."

Segnaliamo infine che un attore di Stranger Things suggerisce che il suo personaggio tornerà, anche se sembra morto.