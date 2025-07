Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles avrà dialoghi aggiuntivi rispetto all'originale

Come già riferito in precedenza, rimasterizzare Final Fantasy Tactics non è stato semplice perché Square Enix ha perso il codice sorgente , cosa che ha costretto gli sviluppatori a ricostruire il gioco in maniera più profonda.

Come spiegato dal director di questa nuova versione, già event planner dell'originale, Kazutoyo Maehiro, la remaster contiene anche una versione " Enhanced " oltre all'originale, che comprende alcune nuove aggiuntive in grado di recuperare contenuti che erano stati tagliati dall'edizione classica.

Nuovo doppiaggio, nuovi dialoghi

In questa operazione, gli sviluppatori hanno deciso di ricostruire la versione classica, che replica in tutto e per tutto l'esperienza originale, e partire da questa per proporre una versione migliorata, contenente alcune modifiche.

"Nella versione originale, avevamo dovuto tagliare i dialoghi dei personaggi", ha spiegato Maehiro. "Per me era stata una delusione, come per Matsuno, che aveva lavorato alle aggiunte e ai perfezionamenti della sceneggiatura di The Ivalice Chronicles. Perciò, stavolta abbiamo aggiunto i dialoghi apportando modifiche e perfezionamenti alla storia nel suo complesso".

Per esempio, spiega Maehiro, nell'originale c'erano dei personaggi che non parlavano quasi mai dopo essere stati reclutati, mentre nella versione migliorata potremo approfondire la conoscenza di questi attraverso i nuovi dialoghi inseriti e recuperati dai progetti originali.

"Quando vengono mandati in battaglie specifiche, personaggi come Agrias, Cid e Mustadio parlano parecchio di più. Alcuni di questi dialoghi non sono semplici interazioni tra personaggi, ma completano la narrazione o toccano il cuore della storia, come ad esempio spiegando le scelte del veterano di guerra Marquis Elmdore", ha spiegato Maehiro.

Dialoghi e storia vengono ulteriormente sviluppati e arricchiti anche dalla presenza del nuovo doppiaggio, che consente di dare maggiore carattere ai personaggi e maggiore impatto agli eventi della trama.

Oltre a questo, anche l'interfaccia utente è stata rivista e migliorata in Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, cercando di rendere l'esperienza di gioco al passo coi tempi.