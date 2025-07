Square Enix ha pubblicato il trailer della storia di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, ribadendo che il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch 2 in contemporanea con il lancio su Nintendo Switch, il 30 settembre.

Questa riedizione promette di rendere omaggio al leggendario gioco di ruolo tattico che ha fatto la storia del genere, consegnandoci qualcosa di più di una semplice remaster, modernizzando l'esperienza sotto diversi aspetti ma mantenendo intatto lo spessore narrativo e strategico originale.

Ambientato nel regno di Ivalice, teatro di guerre intestine e intrighi politici, Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles racconta le vicende di Ramza Beoulve, un giovane nobile costretto a confrontarsi con la corruzione del potere e con le ambiguità morali della guerra.

The Ivalice Chronicles ripropone la storia con l'aggiunta di dialoghi completamente doppiati in inglese, andando a enfatizzare il coinvolgimento durante i momenti più drammatici di una campagna da non perdere.