Rimasterizzare Final Fantasy Tactics non è stato semplice perché Square Enix ha perso il codice sorgente

Da un'intervista a Kazutoyo Maehiro, director di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, è emerso che rimasterizzare Final Fantasy Tactics non è stato affatto semplice anche perché, a quanto pare, Square Enix ha perso il codice sorgente originale.

Questo spiegherebbe anche come mai l'operazione non è stata effettuata in precedenza, nonostante fosse richiesta da anni dai molti appassionati della serie e del capitolo strategico in particolare, con l'operazione che è stata finalmente confermata proprio di recente quando allo State of Play di giugno è stato annunciato Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

In effetti, la preservazione del codice sorgente non era propriamente una priorità all'epoca, ed evidentemente Square Enix non prese le dovute precauzioni per la conservazione dopo il lancio su PlayStation, risalente al 1997.