PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di giugno

Dagli scontri a fuoco di Battlefield 2042 alle atmosfere inquietanti di Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, dalle meccaniche simulative di theHunter: Call of the Wild alla coloratissima follia tutta giapponese di We Love Katamari Reroll + Royal Reverie, per arrivare alla tradizionale formula JRPG di Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, scopriamo cosa ci aspetta.

Sono arrivati i giochi PS4 e PS5 di giugno per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium : anche stavolta ci troviamo di fronte una mandata di titoli selezionati in base alla qualità e alla varietà delle esperienze, che includono non solo classici ma anche novità al loro debutto assoluto, come lo sparatutto cooperativo FBC: Firebreak.

Il debutto del gioco direttamente nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium (nonché su Xbox Game Pass) punta a massimizzare la partecipazione e costruire rapidamente una solida base d'utenza per un live service senza dubbio dotato di alcuni tratti originali e di un comparto artistico che fa spesso riferimento alle soluzioni di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Control .

Accolto dalla stampa internazionale a suon di voti contrastanti, FBC: Firebreak propone un impianto che fa fortemente leva sulla collaborazione fra i giocatori : le armi a disposizione possono essere combinate per massimizzare il risultato e lo stesso vale per i dispositivi che consentono di creare difese contro i colpi delle marionette al servizio del Sibilo, in un loop che può diventare molto appassionante.

Il Remedy Connected Universe si espande in maniera inaspettata con FBC: Firebreak , uno sparatutto cooperativo in stile Left 4 Dead ambientato nel mondo di Control... anzi, proprio all'interno dello scenario che ha fatto da sfondo dalla spettacolare avventura di Jesse Faden, ovverosia la Oldest House: un edificio gigantesco, che a quanto pare è stato ancora una volta invaso dalle creature del Sibilo.

Insomma, dai tempi della nostra recensione di Battlefield 2042 molte cose sono cambiate , tutte per il meglio: se siete fra quelli che avevano abbandonato il gioco e possedete un abbonamento a PS Plus Extra o Premium, ecco un'ottima occasione per tornare sul campo di battaglia.

Sono tornate le classi con le loro peculiarità , la struttura ha visto l'introduzione di numerosi miglioramenti per quanto concerne le modalità (a cominciare da quelle principali) e le mappe, rivisitate al fine di presentare un design molto più funzionale e meno vago rispetto agli inizi. Non manca inoltre la novità rappresentata da Battlefield Portal, con il suo carico di storia e tradizioni.

Un esordio, come ricorderete, tutt'altro che facile: sulle prime l'interpretazione futuristica del celebre sparatutto competitivo non ha convinto il grande pubblico, finendo per attraversare un lungo e difficile periodo di ripensamenti e modifiche che però hanno dato frutti meravigliosi, a giudicare da com'è stata trasformata l'esperienza in questi anni.

Mentre i fan della serie prodotta da Electronic Arts attendono con trepidazione l'annuncio del prossimo capitolo , ecco che Battlefield 2042 entra a far parte della line-up riservata agli abbonati di livello Extra e Premium su PlayStation Plus, portandosi dietro i tantissimi contenuti, le aggiunte, le rifiniture e i sostanziali miglioramenti che DICE ha apportato al gioco fin dal suo esordio.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Trasformata di recente in un film, la serie horror a base di parchi tematici e animatroni ostili approda su PlayStation Plus Extra e Premium con Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, un episodio che ripropone la formula ansiogena che da sempre caratterizza questi giochi e la applica a una struttura fatta di diversi minigiochi in cui ci troveremo a gestire la pizzeria più maledetta della storia de videogame.

Uno degli animatroni di Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Giocabile sia in maniera tradizionale che in realtà virtuale, compatibile con il visore PlayStation VR2, Help Wanted 2 introduce alcune interessanti novità per rinfrescare l'impianto che ben conosciamo e mantenere alto il livello di coinvolgimento mentre esploriamo gli scenari guardandoci costantemente alle spalle, pronti all'ennesimo salto dalla sedia.