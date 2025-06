EA rassicura i fan di Battlefield: l'annuncio del prossimo gioco è in arrivo

Come ricorderete, Electronic Arts e DICE avevano confermato che Battlefield 6 - nome non ufficiale, ricordiamo - sarà svelato in modo ufficiale nel corso dell'estate: per alcuni questo aveva significato l'inizio di giugno (anche se tecnicamente non è estate) ovvero durante gli eventi del Summer Game Fest.

Non è successo nulla di tutto ciò, come è ovvio, ma non significa che qualcosa non sia andato per il verso giusto: EA ha riconfermato che l'annuncio del nuovo sparatutto è in arrivo.