Rematch si aggiorna per coloro che hanno optato per l'Accesso Anticipato della versione speciale

Rematch sarò disponibile per tutti dal 19 giugno, ma se avete comprato la versione con accesso anticipato, potete già giocare a questo particolare titolo calcistico dove non ci sono regole... a parte il fatto che non ci devono essere bug e glitch di sorta.

La patch note di Rematch

Rematch ha ottenuto il "Hotfix #0.2" e ha introdotto le seguenti novità:

Risolto in parte un problema che dava il controllo della palla al giocatore sbagliato al calcio d'inizio (il problema non è del tutto risolto, un'altra correzione arriverà nella prossima patch)

Risolto un problema di disincronizzazione

Risolto un problema che assegnava comunque un goal anche quando il portiere aveva salvato la palla

Risolto un errore con la mappatura dei controlli della tastiera e del mouse che impediva di impostare certe azioni

Risolto un problema che faceva apparire un messaggio di testo scorretto quando si usava un controller

Risolto un problema con l'azione "chiama la palla" dopo averla rimappata

Risolto un problema che impediva la corretta comparsa dei termini di servizio in lingue diverse dall'inglese

Risolti problemi minori con le prestazioni del server in termini di telemetria e statistiche

Si tratta di una serie di correzioni rilevanti ma comunque minori che servono per rendere l'esperienza di gioco più fluida per tutti gli appassionati che hanno già iniziato a calciare il pallone in Rematch, in attesa che arrivino i giocatori della versione base.

Vi ricordiamo infine che Rematch contiene anche calciatori reali come Ronaldinho, ter Stegen e Mainoo giocabili.