Rematch: abbiamo provato un gioco di calcio come nessun altro

Il suo parente più stretto, che ci crediate o no, è Rocket League, perché le priorità di chi gioca sono nell'ordine: orientarsi sul campo, capire dov'è la palla, posizionarsi nel modo giusto, difenderla, mirare bene (nei passaggi e nei tiri) e tirare al momento giusto. Dopo aver passato diverse ore in compagnia del gioco possiamo raccontarvi del suo incredibile potenziale e di come Rematch potrebbe essere la risposta a chi sta cercando qualcosa di veramente nuovo nel mondo del gaming sportivo.

Rematch ha un livello di sperimentazione e innovazione in campo videoludico a cui non siamo più abituati non solo a livello di game design, ma anche di filosofia di sviluppo. D'altra parte parliamo di Sloclap lo studio che ha dato i natali a Sifu, un action in terza persona a base di kung fu. Ora lo studio francese è al lavoro su un videogioco calcistico in terza persona cinque contro cinque.

Nozioni di base

Rematch è un gioco di calcio online in terza persona che ha come modalità principale il 5v5 ma che, al lancio, arriverà anche con il 4v4 e il 3v3, ognuno con una dimensione scalare del campo da gioco. Il titolo non sarà free to play ma avrà un costo di 25 euro perché "non c'è un sistema di progressione, non ci sono statistiche dei calciatori, abilità o altri parametri" ci ha detto Pierre Tarno, co-fondatore e ceo di Sloclap. "L'unica cosa che conta sono le abilità di ogni utente e quelle non si possono monetizzare".

I calciatori di Rematch non sono mai, tecnicamente, in possesso della palla, la controllano, si, ma possono essere dribblati in qualunque momento

Una volta messo piede sul campo da calcio, la prima cosa che diventa immediatamente palese è la quasi totale assenza di automatismi. Se un compagno vi passa la palle e voi non premete un tasto per prenderne il controllo, passarla o tirare, questa vi volerà affianco come se nulla fosse. Il primo impatto con questo sistema è soverchiante, poi arriva l'illuminazione: Rematch è più simile a uno sparatutto in terza persona che a uno sportivo tradizionale come FC 25.

Per prendere possesso della palla bisogna averla nel proprio campo visivo (con alcune eccezioni) e avere un ottimo tempismo, per passare bisogna inserire manualmente la direzione, in possesso palla bisogna schivare i tentativi di dribbling degli avversari con tempismo perfetto e per tirare compare un vero e proprio mirino a schermo con cui puntare alle varie zone della porta.

I vostri occhi non vi ingannano, questo stadio, grazie alla realtà aumentata, ha come sfondo l'orbita terrestre

Il posizionamento sul campo, poi, è fondamentale così come la lettura dello stato del gioco: il risultato è il montare di un'adrenalina che non vedevamo da anni (forse decenni) nel mondo dei videogiochi sportivi. Le partite durano in media 6-7 minuti, ma se finiscono in pareggio entra in gioco il golden goal: la prima squadra che segna vince.

Questo vuol dire tempi aggiuntivi potenzialmente lunghi quanto se non più lunghi della partita appena terminata: in una nostra prova siamo andati avanti per nove minuti dopo il 2-2 e alla fine avevamo il cuore a mille per l'adrenalina e la concentrazione. L'emozione c'è, ed è davvero tanta.