The Alters ha una data di uscita ufficiale, rivelata da un trailer

La premessa di The Alters è infatti affascinante e profondamente emotiva: nei panni di Jan Dolski, un uomo intrappolato su un pianeta ostile , il nostro compito non sarà solo quello di restare vivi, ma anche di creare degli Alters: versioni alternative di noi stessi.

Archiviate le esperienze di This War of Mine e Frostpunk, lo studio polacco si cimenterà stavolta con un'esperienza che ruota ancora una volta attorno al concetto di sopravvivenza , ma utilizzando un approccio decisamente diverso dal solito.

Un'esperienza alter... nativa

11 bit studios si aspetta molto da The Alters ed è per questo che ha curato in maniera particolare il gioco, in cui l'organizzazione delle missioni viene interpretta come una sorta di gestione interiore, fatta di decisioni difficili e relazioni complicate con questi "me" alternativi.

Ogni azione avrà conseguenze concrete, non solo sul piano fisico, ma anche sull'equilibrio emotivo di Jan. Da questo punto di vista The Alters non è solo un gioco di sopravvivenza, ma anche un viaggio dentro la mente del protagonista, che viene continuamente costretto a confrontarsi con i fantasmi del passato.

Il trailer appena pubblicato mostra anche un pianeta ricco di biomi pericolosi, dove strane anomalie minacciano la vita dei giocatori: tra rocce levitanti e distorsioni della realtà, ogni esplorazione è una sfida potenzialmente mortale, con la costante minaccia di radiazioni letali e la distorsione del tempo e dello spazio.