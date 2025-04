MediaTek presenta il nuovo Dimensity 9400+: AI generativa potenziata e prestazioni da top di gamma

Il nuovo chipset si basa su un'architettura "All Big Core", composta da un core Cortex-X925 a 3.73GHz, tre Cortex-X4 e quattro Cortex-A720, configurazione pensata per spingere al massimo sia i carichi single-thread che quelli multi-thread . Il risultato? Esperienze utente fluide, rapide e perfettamente adatte alle esigenze dei dispositivi flagship Android.

MediaTek ha ufficializzato oggi il lancio del Dimensity 9400+, nuovo processore di fascia alta pensato per rivoluzionare le esperienze utente su smartphone Android. L'annuncio arriva da Hsinchu, Taiwan, e sottolinea l'obiettivo del colosso dei semiconduttori: potenziare l'AI on-device e garantire performance estreme in un'architettura efficiente.

Un motore AI su misura per il futuro dell’elaborazione mobile

Il vero cuore del Dimensity 9400+ è però l'integrazione della NPU 890, l'unità di elaborazione neurale sviluppata da MediaTek per supportare applicazioni di intelligenza artificiale di nuova generazione. Il chip è compatibile con i principali modelli linguistici (LLM) e introduce Speculative Decoding+, che migliora le prestazioni AI di tipo "agentico" del 20%.

Le specifiche

In più, il Dimensity Agentic AI Engine (DAE) permette agli sviluppatori di trasformare facilmente applicazioni AI tradizionali in strumenti più complessi e interattivi, aprendo la strada a esperienze personalizzate e contestuali direttamente sul dispositivo, senza affidarsi al cloud. Un vantaggio non solo in termini di velocità, ma anche di privacy e risparmio energetico. Confermate quindi molte delle cose di cui si parlava qualche tempo fa, mentre si cercava di capire quando sarebbe arrivato l'annuncio.