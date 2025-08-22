Google Calcolatrice cambia volto: con la versione 9.0 arriva lo stile di Material 3

Calcolatrice non è mai stata l'app che cattura i riflettori durante gli eventi Google, eppure accompagna ogni giorno milioni di utenti. Con la release 9.0, l'azienda sceglie di ridisegnarla profondamente: scompare il vecchio "display" che imitava quello di una calcolatrice fisica, sostituito da una superficie uniforme e minimale, coerente con le linee guida di Material 3 Expressive. Non è solo un aggiornamento estetico, ma un ripensamento del ruolo dell'app all'interno dell'ecosistema Android.

Un’interfaccia più leggera e intuitiva Il nuovo font sottile e l'assenza di contorni netti danno maggiore ariosità all'interfaccia, mentre l'accesso alla cronologia diventa finalmente più immediato: un pulsante dedicato in alto a sinistra sostituisce il gesto nascosto dello swipe verso il basso. Un piccolo cambiamento che però migliora la fruibilità per chi utilizza Calcolatrice anche in ambito lavorativo o per calcoli complessi. Google Telefono e Contatti accolgono i biglietti da visita digitali e l'interfaccia Material 3 Expressive La novità più radicale riguarda la sezione delle funzioni scientifiche. Prima sempre visibile, ora sono accessibili tramite un pulsante di espansione con doppio chevron. In questo modo chi non ha bisogno di operazioni avanzate trova una schermata più pulita, mentre gli utenti esperti possono comunque richiamare rapidamente i tasti scientifici. È un compromesso che alleggerisce l'esperienza di base ma introduce un passaggio in più per i power user.