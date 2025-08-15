Google Telefono e Contatti accolgono i biglietti da visita digitali e l’interfaccia Material 3 Expressive

In maniera analoga rispetto a quanto abbiamo già visto su iPhone, anche Google Telefono e Contatti si arricchiscono di nuove funzionalità. In questo caso ci riferiamo ai biglietti da visita digitali, o Calling Cards, che alcuni utenti beta stanno già iniziando a vedere. Al tempo stesso, l'interfaccia si sta adattando al nuovo design Material 3 Expressive. Vediamo di seguito tutti i dettagli.