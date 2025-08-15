Google Telefono e Contatti accolgono i biglietti da visita digitali e l’interfaccia Material 3 Expressive

In maniera analoga rispetto a quanto abbiamo già visto su iPhone, anche Google Telefono e Contatti si arricchiscono di nuove funzionalità. In questo caso ci riferiamo ai biglietti da visita digitali, o Calling Cards, che alcuni utenti beta stanno già iniziando a vedere. Al tempo stesso, l'interfaccia si sta adattando al nuovo design Material 3 Expressive. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le novità
Partiamo dai biglietti da visita. Prima di tutto, stavolta è possibile vedere un'immagine a schermo intero come sfondo, invece di vederla solo al centro dello schermo. Inoltre, Google Messaggi consente di impostare un'immagine che poi tutti potranno vedere, opzione che verrà estesa alle schede di chiamata. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, aprendo la pagina dei contatti apparirà la nuova funzione dedicata ai biglietti da visita.
Potrete personalizzare anche il modo in cui apparirà il contatto che vi chiamerà. In questo caso potrete scegliere un'immagine dalla Fotocamera o dalla Galleria, regolandone la posizione, per poi scegliere un carattere e un colore per il nome che apparirà nella parte superiore della schermata Chiamata in arrivo.
Ricordiamo che tra le altre novità potrete optare per lo scorrimento orizzontale o per il tocco singolo, in base alle vostre preferenze quando si tratta di rispondere alle chiamate.
L’interfaccia
Come vi abbiamo anticipato, anche i Contatti di Google stanno iniziando a cambiare leggermente per adattarsi al nuovo design Material 3 Expressive. I contatti sono disposti in schede arrotondate, mentre la barra inferiore è diventata più corta.
Le scorciatoie per le chiamate o i messaggi sono diventate pulsanti a forma di pillola, abbandonando quindi il cerchio originale.
In ogni caso, Google Messaggi potrà godere di funzionalità aggiuntive; ve ne abbiamo parlato in questo articolo. L'app Telefono, invece, potrebbe introdurre una scorciatoia utile per le chiamate in attesa, secondo quanto scoperto dall'ultima beta.