Google Messaggi si rinnova con l’interfaccia Material 3 Expressive: tutte le novità

Vi avevamo già parlato del nuovo design Material 3 Expressive annunciato da Google e, tra le varie novità, anche Google Messaggi potrà godere di un'interfaccia rinnovata. Queste nuove funzionalità sono già pronte per essere messe a disposizione in versione beta . Pare che anche l'interfaccia della galleria sia stata ridisegnata, nonché la condivisione di contenuti multimediali. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Un’interfaccia rinnovata

Prima di tutto, Google ha deciso di rimuovere la mezza pagina che compariva dopo aver toccato l'icona della galleria. Stavolta, quando aggiungete un'immagine tramite il pulsante Galleria a destra, si aprirà un'interfaccia a tutto schermo. In basso è possibile vedere una griglia che mostra da 3 a 6 foto recenti; scorrendo verso l'alto si può espandere la schermata. Inoltre, potete aggiungere una didascalia dopo aver selezionato un'immagine (non è una novità, ma questa funzionalità non era stata ancora implementata in Google Messaggi).

La nuova interfaccia di Google Messaggi (Fonte: Android Authority)

I file multimediali vengono inviati invece in qualità originale, in questo caso toccando il tasto HD+, altrimenti basterà selezionare "Ottimizzato per la chat" in modo da risparmiare dati. Infine, gli utenti possono ora sospendere le notifiche di alcune chat specifiche, grazie a un nuovo pulsante che appare nella parte superiore dello schermo. Come su altre app di messaggistica, potete scegliere se sospendere la chat per un'ora, 8 ore, 24 ore o per sempre.