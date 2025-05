Google rivoluziona Android: l'interfaccia Material 3 Expressive in arrivo nella beta di Andorid 16

Google ha finalmente svelato ufficialmente il nuovo linguaggio di design per Android, denominato Material Three Expressive . Questa evoluzione del Material You introdotto con Android 12 si spinge verso un'estetica più giovanile, caratterizzata da animazioni dinamiche, font audaci e un'esplosione di colori vivaci.

Material Three Expressive per Android

Il fulcro del Google Android Show di ieri, 13 maggio 2025, è rappresentato dal nuovo linguaggio di design Material Three Expressive. Gli sviluppatori avranno a disposizione nuove forme per le icone, stili tipografici inediti e palette di colori rinnovate. Le animazioni sono state progettate per offrire una sensazione più "elastica", accompagnate da feedback aptico per sottolineare le interazioni dell'utente, come lo scorrimento per eliminare una notifica.

Secondo quanto dichiarato da Google nel suo blog e nella documentazione per gli sviluppatori, questo non è un semplice restyling estetico. I nuovi elementi di design mirano a guidare meglio l'attenzione degli utenti. Le tonalità vivaci di viola e rosa presenti nelle immagini concettuali dell'azienda raggiungono certamente questo obiettivo, conferendo al nuovo design un'attrattiva maggiore per un pubblico più giovane.

L'interesse dei teenager per gli iPhone, specialmente negli Stati Uniti, è un dato di fatto, e Google sembra sperare che un design rinnovato possa attrarre una base di utenti più giovani. Nel post del blog precedentemente trapelato e ora pubblico, Google afferma che fino all'87% dei giovani tra i 18 e i 24 anni preferisce un design espressivo come quello presentato oggi. Sebbene l'impatto visivo sia indubbio, resta da valutare se questo cambiamento sarà sufficiente a spostare le preferenze dei più giovani verso Android.