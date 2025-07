WhatsApp, foto migliori anche di notte: arriva la modalità notte per la fotocamera integrata nell'app Android

Come funziona la modalità notte della fotocamera WhatsApp

La novità si presenta come un'icona a forma di luna posizionata nella parte superiore dello schermo della fotocamera. Compare soltanto quando l'ambiente circostante è buio o con luce insufficiente, e va attivata manualmente. Una volta premuto il pulsante, il software interviene direttamente sul processo di acquisizione, regolando esposizione e luminosità per migliorare la resa dello scatto.

L'interfaccia della modalità notte nella fotocamera integrata nell'app WhatsApp per Android (fonte: wabetainfo)

Il funzionamento si basa su algoritmi che aumentano la chiarezza e riducono il rumore digitale tipico delle foto in notturna. Non si tratta di un filtro che modifica i colori o aggiunge effetti, bensì di un sistema che agisce in tempo reale per catturare più dettagli, soprattutto nelle zone in ombra. I risultati sono apprezzabili soprattutto in situazioni di luce tenue, come interni scarsamente illuminati o scene serali all'aperto, anche se non bisogna aspettarsi miracoli in condizioni di buio quasi totale, dove l'efficacia resta limitata. Oppo Find X8 Ultra, la recensione dello smartphone Android che diventa il nuovo standard dei cameraphone A differenza di alcune fotocamere native, la modalità notte di WhatsApp non si attiva automaticamente in base alla luce ambientale. Spetta quindi agli utenti decidere quando abilitarla, valutando di volta in volta la situazione. Questa scelta consente un controllo maggiore, evitando attivazioni indesiderate e lasciando all'utente la gestione delle impostazioni.

Per ora la funzione è disponibile soltanto per un numero limitato di tester, ma il rollout dovrebbe raggiungere un pubblico più ampio nelle prossime settimane. Voi che cosa ne pensate? Aspettavate una funzione simile per gli scatti direttamente in-app? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto WhatsApp per Windows ritorna come web app: ecco cosa cambia per gli utenti.