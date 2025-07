Quanto ha venduto Final Fantasy in totale? I numeri complessivi svelati da Square Enix sono impressionanti

Ebbene, in base a quanto riferito da Square Enix, Final Fantasy ha venduto oltre 203 milioni di copie in tutto il mondo, attraverso tutti i vari capitoli della serie, che sono veramente tanti, considerando anche gli spin-off da aggiungere ai 16 giochi principali.

Numeri che fanno girare la testa

Rispetto a quanto era stato riferito in precedenza, c'è stato un aumento delle vendite: il dato complessivo era stato pubblicato già lo scorso marzo e, rispetto a quanto era stato riportato in tale occasione, le vendite sono aumentate di 3 milioni.



Si tratta dunque di un franchise in grado di vendere in maniera abbastanza continuativa, sebbene ovviamente con variazioni in base all'uscita di nuovi capitoli, per cui l'andamento non è costante.

All'interno del documento, che riassume i maggiori successi raggiunti da Square Enix, vengono menzionate anche le vendite complessive della serie Dragon Quest, che al momento ammontano a oltre 94 milioni di copie in totale, anche questa in quasi quaranta anni di carriera e attraverso numerosi capitoli, sebbene di quantità inferiore a Final Fantasy.

Un'altra prova del grande successo popolare della serie è arrivata dagli incassi incredibili fatti registrare di recete da Magic: The Gathering x Final Fantasy, o dal fatto che un server di Final Fantasy 11 è diventato inaccessibile per il troppo successo, tanto per fare un paio di esempi.