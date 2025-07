Il Governo vuole istituire un’autorità di controllo per vigilare sulle app di messaggistica con crittografia

Regole più severe

Il Governo punta a maggiori obblighi e regole severe per applicazioni come Telegram e WhatsApp, nonché l'obbligo di condividere i dati degli indagati con le autorità inquirenti, anche se al momento non sappiamo ancora in che modo possa avvenire tutto ciò. Le applicazioni dovrebbero essere monitorate sotto la responsabilità della Polizia Postale, all'interno delle strutture del Ministero dell'Interno, sanzionando le piattaforme e arrivando perfino alla sospensione di quest'ultime, in caso di violazione delle norme.

Durante la trasmissione, Piantedosi ha sottolineato l'importanza di equiparare le app di messaggistica alle compagnie telefoniche, pertanto è fondamentale imporre obblighi simili per collaborare con l'autorità giudiziaria, come aveva già anticipato Vittorio Pisani, capo della Polizia di Stato. Proprio per questo motivo è fondamentale anche la presenza di sedi fisiche in Europa.