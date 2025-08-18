Dal caso Epic vs Google arriva lo Skich Store: la prima vera alternativa al Play Store?

Lo Skich Store si prepara a diventare una dellenovità più interessanti nel panorama Android, proponendosi come alternativa al Google Play Store dedicata esclusivamente ai giochi. La sua nascita è una diretta conseguenza della lunga battaglia legale tra Epic Games e Google sul monopolio degli app store, una disputa che ha aperto nuove possibilità per la concorrenza e che oggi porta alla luce una piattaforma inedita. Attualmente, lo Skich Store funziona in maniera ibrida: non permette ancora il download diretto dei giochi, ma opera come aggregatore. Gli utenti possono esplorare un ampio catalogo, scoprire titoli popolari come League of Legends: Wild Rift, inviare inviti agli amici e monitorare le loro attività.

Selezione e installazione del gioco Una volta scelto un gioco, il sistema reindirizza comunque al Google Play Store per l'installazione. Nonostante questa limitazione, il valore aggiunto risiede nell'avere un launcher unificato, che separa i giochi dalle altre app del telefono, rendendoli facilmente accessibili in un unico hub. In questo senso, lo Skich Store ricorda le soluzioni preinstallate sui gaming phone che dispongono di launcher dedicati. Google obbligata ad aprire Android: Epic Games vince ancora sul monopolio del Play Store La differenza principale è che Skich mira a essere universale, disponibile su qualsiasi dispositivo Android, senza bisogno di hardware speciale. Un altro elemento distintivo è la dimensione social: lo store consente di vedere quando gli amici iniziano a giocare, condividere attività e creare piccole community intorno ai propri titoli preferiti. Questo approccio trasforma lo Skich Store non solo in un launcher, ma anche in un punto di incontro per gamer.