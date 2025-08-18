Shenmue 3: Enhanced Edition è stato annunciato per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Ys Net e ININ Games hanno annunciato in queste ore il prossimo arrivo di Shenmue 3: Enhanced Edition su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con data di uscita ancora da definire ma con la comunicazione di diversi aggiornamenti applicati, che verranno integrati anche con un update all'originale attraverso un "percorso di upgrade" non meglio specificato.

Il terzo capitolo della storica serie di avventure creata da Yu Suzuki torna dunque sulle scene con una nuova versione migliorata ed espansa a tutte le piattaforme: originariamente si trattava infatti di un'esclusiva console legata a PlayStation, mentre l'Enhanced Edition sarà disponibile su tutte le piattaforme.

Si tratta dunque del primo approdo di Shenmue 3 su Xbox e su console Nintendo, mentre è da notare come non venga specificato precisamente se sia previsto per Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 o entrambe, in attesa di ulteriori delucidazioni.