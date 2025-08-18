Shenmue 3: Enhanced Edition è stato annunciato per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Ys Net e ININ Games hanno annunciato in queste ore il prossimo arrivo di Shenmue 3: Enhanced Edition su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con data di uscita ancora da definire ma con la comunicazione di diversi aggiornamenti applicati, che verranno integrati anche con un update all'originale attraverso un "percorso di upgrade" non meglio specificato.
Il terzo capitolo della storica serie di avventure creata da Yu Suzuki torna dunque sulle scene con una nuova versione migliorata ed espansa a tutte le piattaforme: originariamente si trattava infatti di un'esclusiva console legata a PlayStation, mentre l'Enhanced Edition sarà disponibile su tutte le piattaforme.
Si tratta dunque del primo approdo di Shenmue 3 su Xbox e su console Nintendo, mentre è da notare come non venga specificato precisamente se sia previsto per Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 o entrambe, in attesa di ulteriori delucidazioni.
I miglioramenti della nuova versione
Il comunicato di ININ Games lascia spazio ad altre informazioni che arriveranno in seguito e forse già nelle prossime ore durante la Gamescom 2025, visto il periodo.
Restiamo dunque in attesa di conoscere la data di uscita di Shenmue 3: Enhanced Edition e le piattaforme precise, mentre ampio spazio è riservato alle novità introdotte in questa versione, che verranno comunque applicate anche all'originale attraverso un "percorso di upgrade" che dev'essere ancora meglio specificato.
Non è chiaro se gli aggiornamenti saranno gratuiti per chi già possiede l'originale Shenmue 3 o meno, ma nel frattempo c'è un elenco di questi miglioramenti:
- Miglioramenti alla grafica e alle performance con texture migliorate, maggiori dettagli, gameplay più fluido e caricamenti più veloci
- Aggiornamento delle texture a 4K
- Supporto per DLSS e FSR
- Aumento della densità di NPC: il villaggio di Niaowu sarà più densamente popolato, apparendo più vivace
- Modalità Classic Camera, che introduce un'inquadratura più simile a quella originale
- Aggiustamenti al gameplay: opzioni aggiunge per il sistema di stamina, la possibilità di ricarica della salute prima dei combattimenti e una riduzione delle barriere legate al denaro
- Interazioni migliorate: possibilità di saltare scene d'intermezzo e dialoghi, opzioni per ampliare i tempi di risposta per i quick time event
- Miglioramenti ai menù e all'interfaccia
Tutti i miglioramenti in termini di gameplay e impostazioni saranno opzionali, dunque non toccheranno necessariamente coloro che vogliono mantenere l'esperienza di gioco originale.
A questo punto restiamo in attesa di altre informazioni come la data di uscita di Shenmue 3: Enhanced Edition. Il nuovo editore ININ Games sta dimostrando interessanti aperture sulla serie, avendo parlato in precedenza di "buone notizie in futuro" sul gioco e forse sull'intera serie.