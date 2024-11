Shenmue 3 passa di mano a un nuovo editore che vuole "rispettarne l'eredità": ci saranno port o seguiti?

Questo per il momento è solo un passaggio di proprietà e non ha un impatto reale sul gioco e sul futuro della serie, ma spinge a sperare che Inin Games abbia acquisito i diritti anche per ragionare su futuri seguiti , visto poi che l'editore afferma di voler "onorare l'eredità della serie".

YS Net - il team di Yu Suzuki creato dopo l'addio da SEGA - ha annunciato che i diritti di pubblicazione di Shenmue 3 , il più recente capitolo della serie creato proprio da Suzuki, sono ora in mano a Inin Games e non più a Deep Silver.

I dettagli sul passaggio di mano di Shenmue 3

La comunicazione ufficiale recita, in traduzione: "La pubblicazione di Shenmue III passa a ININ Games. ININ e YS NET annunciano che la pubblicazione di Shenmue III passerà ufficialmente a ININ Games a partire da oggi. Dopo la precedente collaborazione su Air Twister, questo passaggio approfondisce il rapporto tra ININ Games e YS NET. Conosciuta per il suo impegno nel celebrare i titoli più amati, ININ Games è entusiasta di accompagnare Shenmue III nella sua prossima fase."

"Questa collaborazione segna l'inizio di un nuovo capitolo per Shenmue III: ININ Games lavorerà a stretto contatto con YS NET per onorare l'eredità della serie e garantirne l'accessibilità a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo."

"Informazioni su ININ Games: ININ Games si dedica a portare giochi classici e unici sulle piattaforme moderne, sempre nel massimo rispetto della visione originale di ogni titolo. Con un ampio portafoglio di rimasterizzazioni nostalgiche, amate riedizioni e nuove IP, ININ Games continua ad avere la passione di offrire esperienze che uniscono i fan di lunga data con una nuova generazione di giocatori."

"Informazioni su YS NET: YS NET Inc. è uno studio di sviluppo indipendente fondato dall'innovativo creatore di giochi Yu Suzuki nel 2008 dopo la sua carriera in SEGA. Nel 2015, Ys Net ha annunciato il progetto Shenmue III su Kickstarter, che ha portato a due Guinness World Record, tra cui il più veloce milione di dollari promesso per un gioco finanziato in crowdfunding. Shenmue III è stato pubblicato nel 2019 per i fan di tutto il mondo."

Come erano andate le vendite di Shenmue 3? Il CEO di Embracer aveva dato delle informazioni.