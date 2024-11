Il team di Unknown 9: Awakening licenzia dopo l'insuccesso e spiega quali sono i suoi piani futuri

Parlando del futuro, il team afferma: "Questo cambiamento ci permetterà di prendere il tempo necessario per affinare i nostri processi e perfezionare i nostri prossimi progetti , in modo da poter offrire esperienze che siano significative e memorabili per i giocatori".

La comunicazione completa del team di Unknown 9: Awakening

Tramite una comunicazione ufficiale lo sviluppatore ha affermato, in traduzione: "Abbiamo informato il nostro team che stiamo riorientando i nostri sforzi per entrare in una nuova fase di sviluppo. I cambiamenti che derivano da questa transizione sono necessari per raggiungere in modo efficiente i nostri obiettivi più urgenti, garantendo al contempo che ogni membro del nostro team possa contribuire in modo significativo ai progetti in corso."

"In uno spirito di totale trasparenza, vogliamo condividere con voi cosa significa questo per i nostri colleghi, per i nostri giochi, per i mondi in cui si sviluppano i nostri prodotti e per ciò che tutti possono aspettarsi in futuro. Per la maggior parte della storia del nostro studio, siamo stati abbastanza fortunati da non dover fare cambiamenti di questo tipo. L'annuncio di oggi non è motivato dal successo commerciale o da pressioni esterne, ma deriva invece dalla nostra realtà attuale, ovvero dal fatto che in questo momento non possiamo garantire un lavoro tangibile a tutte le persone di talento che impieghiamo."

"Con la recente pubblicazione di Unknown 9: Awakening e le nostre due linee di produzione chiave che stanno entrando nelle prime fasi di sviluppo, dobbiamo assicurarci che il nostro personale sia concentrato al massimo sul contributo ai progetti che beneficiano pienamente delle loro competenze."

Anya Chalotra in Unknown 9: Awakening

"Per questo motivo, stiamo riducendo il nostro team di circa il 18% della forza lavoro totale di Reflector, una decisione che ha un impatto sulle persone che non sono assegnate ai ruoli richiesti dai nostri progetti attivi. Questo cambiamento riguarda i nostri colleghi, i nostri amici e le loro famiglie, e stiamo facendo tutto il possibile per aiutarli a superare questo momento difficile, offrendo loro pacchetti di liquidazione e l'accesso a un supporto medico, emotivo e di pianificazione della carriera."

"Sappiamo che la comunità che abbiamo costruito negli anni tiene molto alle persone che danno vita ai nostri giochi. Il nostro obiettivo è assistere le persone colpite con il rispetto e il sostegno che meritano. Come potete immaginare, questo è un momento difficile per tutti noi, ma ci impegniamo a imparare da questa esperienza."

Sebbene non venga detto in modo preciso, è credibile che il team abbia dovuto ridurre il personale anche in seguito ai numeri di Unknown 9: Awakening che su Steam sono disastrosi, peggiori di quelli di Concord.