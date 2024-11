L'universo di Unknown 9 torna a raccontarsi in video e presenta il libro Ascension

L'universo di Unknown 9 è tornato a raccontarsi in video, con un interessante dietro le quinte che ripercorre i diversi progetti basati su questa proprietà intellettuale, approfittando dell'occasione per presentare il nuovo romanzo Unknown 9: Awakening.

Scritto da Layton Green, Awakening completa la trilogia Genesis andando a concludere il racconto della storia di Andie, una ragazza determinata a ritrovare il proprio mentore dopo che quest'ultimo è misteriosamente scomparso, finendo per scoprire una guerra nascosta che due società portano avanti da tempo.

"Ascension vede Andie in balia degli Ascendenti e alle prese con la realtà di una dimensione parallela chiamata Rovescio", si legge nel comunicato stampa, "mentre il suo compagno Cal è in fuga per smascherare questa società segreta. Tuttavia solo insieme potranno frapporsi tra gli Ascendenti e un pericoloso dispositivo per salvare il mondo e coloro che amano."