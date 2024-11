Dopo Awakening, l'universo di Unknown 9 si arricchisce con nuovi podcast e fumetti

Bandai Namco sta portando avanti il progetto transmediale di Unknown 9, che vede l'arrivo di nuovi podcast e fumetti. Nello specifico, il podcast narrativo Out of Sight torna con la seconda stagione, mentre debutta un nuovo capitolo della serie a fumetti Torment.

Unknown 9: Out of Sight è un podcast narrativo che racconta le avventure di Blake e Lazari, due investigatori del paranormale che attraversano gli Stati Uniti documentando incontri di persone ordinarie con fenomeni inspiegabili.

La seconda stagione, ora disponibile in anteprima, introduce il duo come nuovi membri della Leap Year Society. Nella loro ricerca di un artefatto enigmatico, si trovano faccia a faccia con i noti nemici della LYS, gli Ascendenti. Se la caveranno?.

Scritta da Jessica Kincaid e prodotta da West End Media, la seconda stagione di Out of Sight è stata pubblicata in tre nazioni e cinque fusi orari differenti, impiegando l'audio binaurale per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente e inquietante.