Il nuovo gioco gratis di GOG è pieno di nani minatori

Nonostante il mandato divino, i diggle sono tutt'altro che eroici. Sicuramente gli piace lavorare, ma anche andare al pub a ubriacarsi, giocare a bowling e riprodursi . Inoltre ciascun diggle è unico, sempre per volontà di Odino. Riuscirà questo ardito quanto folle popolo a costruire una civiltà sotterranea dotata delle risorse necessarie a sconfiggere il lupo infernale e, allo stesso tempo, difendersi dagli altri clan che vogliono dimostrare come il favore divino non significhi molto sottoterra?

GOG sta regalando un nuovo gioco : Diggles: The Myth of Fenris di Spieleentwicklungskombinat. Si tratta di uno strategico gestionale, con elementi adventure, decisamente sopra le righe. Odino ha scelto i diggle come il suo popolo eletto per una missione capitale: togliere di torno Fenrir, il suo acerrimo rivale.

Come riscattarlo

Diggles: The Myth of Fenris è un gioco del 2001, reso perfettamente compatibile con i moderni sistemi da gioco. Del resto stiamo parlando di un regalo, quindi non avrebbe molto senso lamentarsi.

Fenrir si fa un bagno nella lava

La procedura per riscattare Diggles: The Myth of Fenris da GOG è sempre la stessa, ossia quella che avete seguito per tutti gli altri titoli regalati dal negozio di CD Projekt nel corso degli anni. Quindi, andate sulla pagina principale del negozio e scorrete verso il basso per trovare il banner del gioco (è ben visibile). Quando lo avrete individutato, cliccate sul pulsante verde che consente di aggiungerlo in automatico all'account. Non serve fare altro. Se volete altri dettagli, sopra c'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per aggiungere il gioco alla vostra libreria di GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Di nostro, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.