POCO F7, la recensione dello smartphone Android medio gamma con l’anima da flagship

Dopo aver lanciato sul mercato POCO F7 Pro e POCO F7 Ultra, il brand di proprietà di Xiaomi chiude il cerchio della sua settima generazione di smartphone: in questa recensione di POCO F7 andremo dunque a scoprire quali sono le caratteristiche di questo modello base che punta a massimizzare il rapporto prezzo/prestazioni che è tipico del marchio. Al netto della solita giungla di offerte lancio, sconti e promozioni varie, POCO F7 esce a un prezzo di listino di 449.90€ per il taglio da 12/256 GB e 499.90€ per quello da 12/512 GB: cifre decisamente inferiori a quelle che siamo soliti osservare per smartphone con una scheda tecnica di questo livello, che come vedremo non è troppo distante da quelle dei top di gamma più pregiati (e costosi). Inutile dire che qualche compromesso c'è, ma se proprio vogliamo applicare l'abusata - e spesso fuorviante - etichetta di "flagship killer", POCO F7 probabilmente se la meriterebbe.

Caratteristiche tecniche di POCO F7 La dotazione hardware di POCO F7 è di tutto rispetto, e se non siamo a livello di un top di gamma poco ci manca: il SoC alla base di tutto è il nuovo Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e dotato di otto core, nello specifico un Cortex-X4 da 3.2 GHz e sette Cortex-A720 (tre da 3.0 GHz, due da 2.8 GHz e altri due da 2.02 GHz). L'architettura è dunque diversa da quella del più pregiato Snapdragon 8 Elite, ma l'asticella è comunque ben piazzata in alto. POCO F7 ha un hardware che non sfigurerebbe su un top di gamma La GPU è una Adreno 825 da 1150 MHz, mentre per quanto riguarda le memorie troviamo 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 256/512 GB di spazio di archiviazione non espandibile di tipo UFS 4.1, quindi anche in questo caso la tecnologia è di prim'ordine. Lato connettività la dotazione prevede 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS e NFC, e fin qui tutto (molto) bene. La porta USB-C è però solo di tipo 2.0, non c'è il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e manca il supporto per le eSIM, quindi ci si deve accontentare delle due nanoSIM fisiche da inserire nell'apposito alloggiamento. L'impianto audio stereo ha una resa soddisfacente e si basa su un altoparlante principale con la capsula auricolare che funge da speaker secondario, e può vantare il supporto ai formati Hi-Res Audio e Dolby Atmos. POCO F7 arriva con un cavo USB-C e una cover di buona fattura Buona anche la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68 che garantisce protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere e resistenza all'immersione per un massimo di 1.5 metri per 30 minuti. La dotazione di accessori come di norma non comprende l'alimentatore, e nella confezione troviamo dunque un cavo USB-C e un'apprezzabile cover grigia in poliuretano. Scheda tecnica di POCO F7 Dimensioni: 163.1 x 77.9 x 8.2 mm

163.1 x 77.9 x 8.2 mm Peso: 215.7 grammi

215.7 grammi Display: AMOLED da 6.83" Risoluzione 2712 x 1220 Refresh rate a 120 Hz Touch sampling rate a 480 Hz Luminosità di picco 3200 nit Aspect Ratio 19.5:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 GPU: Adreno 825

Adreno 825 RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X

12 GB di tipo LPDDR5X Storage: 256/512 GB di tipo UFS 4.1

256/512 GB di tipo UFS 4.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.5 Grandangolare Ultra-Wide 8 MP, f/2.2

Fotocamera frontale: Principale Wide 20 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6/7

802.11 a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth: 6.0 con A2DP/LE/aptX HD/aptX Adaptive/LHDC 5

6.0 con A2DP/LE/aptX HD/aptX Adaptive/LHDC 5 Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Certificazione IP68

Certificazione IP68 Colori: Black White Silver

Batteria: 6500 mAh

6500 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 256 GB Storage | 449.90€ 12 GB RAM + 512 GB Storage | 499.90€



Design POCO F7 viene venduto nelle tre colorazioni Black, White e Silver: noi abbiamo ricevuto in prova quest'ultima, una Limited Edition che ha qualcosa in più da dire in termini di design. In linea di massima comunque, si conferma la tendenza del brand cinese a mantenere uno stile giovane e riconoscibile. La versione Silver di POCO F7 ha un design quasi da gaming phone La cover posteriore è realizzata in vetro, e questa è già una notizia visto che l'uso della plastica non sarebbe stato uno scandalo considerato il posizionamento del prodotto. Una linea diagonale divide lo spazio della scocca in due, con la parte inferiore che ha una finitura cromata e quella superiore lucida: l'effetto è gradevole ma il trattamento oleofobico è praticamente inesistente, il che significa che i segni delle impronte si vedono tantissimo. Il modulo fotocamere è un ovale leggermente sporgente posto nella parte superiore sinistra, con la particolarità di essere anch'esso diviso da un taglio obliquo accentuato da due linee verdi. La Limited Edition oggetto del nostro test riempie la parte superiore della cover con tutta una serie di fregi e motivi geometrici (c'è anche il logo Snapdragon, per non farsi mancare niente) che gli donano un look quasi da gaming phone. Lo schermo da 6.83 pollici è piatto ed è rivestito da vetro Gorilla Glass 7i e una pellicola protettiva pre-applicata. I bordi sono abbastanza sottili, e anche il punch hole centrale che ospita la fotocamera anteriore ha dimensioni assolutamente nella norma. Lo schermo di POCO F7 è protetto da Gorilla Glass 7i La cornice è realizzata in alluminio, altro dettaglio di pregio: la disposizione degli elementi prevede tasto di accensione e bilanciere del volume sulla destra mentre in basso trovano spazio la porta USB-C, lo speaker principale e il carrellino per le due nanoSIM. POCO F7 Ultra: la recensione dello smartphone Android top di gamma che ha proprio tutto Venendo alle dimensioni, POCO F7 non è uno smartphone particolarmente compatto, con misure pari a 163.1 x 77.9 x 8.2 mm per 215.7 grammi di peso che lo rendono leggermente più ingombrante sia del modello precedente sia dei fratelli maggiori POCO F7 Pro e F7 Ultra.

Display Lo schermo di POCO F7 è senz'altro uno dei suoi punti di forza: parliamo infatti di un AMOLED da 6.83 pollici con risoluzione 1280 x 2772, densità di pixel a 441 ppi, profondità di colore a 12-bit e PWM dimming a 3840 Hz. Insomma, un display che non sfigurerebbe affatto su uno smartphone top di gamma. Il display AMOLED di POCO F7 è uno dei suoi punti di forza In termini di luminosità massima, POCO F7 raggiunge 3200 nit di picco, 1700 nit in HBM e 700 nit di valore tipico: tradotto in condizioni di utilizzo reali, ciò significa che il pannello è leggibile anche sotto fonti di luce intensa, quindi nemmeno il sole diretto costituisce un problema. La frequenza di aggiornamento si spinge fino a 120 Hz, e dalle opzioni si può scegliere se farla gestire in automatico dal software o bloccarla al valore massimo oppure a 60 Hz per risparmiare batteria. Come è facile immaginare, non è supportata la tecnologia LTPO, quindi non sono possibili variazioni granulari del refresh rate né minimi inferiori ai 60 Hz: per questo motivo, la funzionalità always on display è presente ma si disattiva dopo 10 secondi. Il display di POCO F7 può essere poi un valido alleato per lo streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, potendo godere del supporto ai formati HDR10+ e Dolby Vision.

Fotocamere Il comparto fotografico è sicuramente quello dove la distanza tra POCO F7 e gli altri modelli della gamma è più marcata. Troviamo qui infatti un modulo posteriore caratterizzato da una principale da 50 MP e un'ultra grandangolare da 8 MP, mentre la frontale è una 20 MP: per fare un rapido paragone, POCO F7 Pro ha un setup identico ma con sensori più pregiati, mentre POCO F7 Ultra offre una qualità generale decisamente superiore con in più una fotocamera zoom. La fotocamera di POCO F7 in azione La principale da 50 MP si basa ad ogni modo su un Sony IMX882 dotato di OIS, mentre l'ultra grandangolare da 8 MP è una OmniVision OV08F a fuoco fisso. Con entrambi gli obiettivi si possono ottenere immagini di qualità apprezzabile in condizioni di buona illuminazione, mentre di notte bisogna accettare qualche compromesso in più specialmente con il sensore secondario. Da segnalare invece fra le note positive la buona resa dello zoom digitale 2x e una modalità ritratto del tutto soddisfacente. La fotocamera anteriore da 20 MP non stupisce invece in maniera particolare, svolgendo un compito adeguato a patto che non si abbiano grandi esigenze, anche perché quando le luci si fanno più soffuse la qualità cala drasticamente. +3 Significativo l'apporto che può dare l'intelligenza artificiale in fase di editing, con tutta una serie di strumenti che consentono di migliorare esposizione, definizione e colore, andando a compensare quelle che possono essere le lacune dei sensori fisici. Non manca poi un'efficace gomma magica per rimuovere soggetti indesiderati, e c'è persino una funzione apposita per cambiare il colore e la conformazione del cielo. Lato video, POCO F7 può registrare a un massimo di 4K a 60 FPS con la principale, mentre ultrawide e selfie si fermano a 1080p: i filmati sono generalmente buoni con il sensore da 50 MP, decisamente meno con tutti gli altri. C'è anche la possibilità di attivare l'ultra stabile modalità ShootSteady, che però costringe a scendere a 1080p e denota più di qualche problema con la messa a fuoco.

Batteria POCO F7 monta una batteria da 6500 mAh, ovvero più capiente di quelle delle versioni Pro e Ultra. Sebbene questo non si traduca in un'autonomia enormemente superiore a quella degli altri dispositivi della famiglia, arrivare alla fine di una giornata stress con un buon margine residuo è nella norma, così come sfiorare i due giorni lontani dalla corrente per chi fa un utilizzo più parsimonioso dello smartphone. L'autonomia di POCO F7 è nella media, ma la ricarica è molto veloce Per quanto riguarda la velocità di ricarica, POCO F7 supporta la tecnologia HyperCharge fino a un massimo di 90W, quindi con un alimentatore adeguato è possibile raggiungere traguardi davvero notevoli, passando da 0 a 100% in circa 40 minuti attivando l'apposita opzione dal menu dedicato. Non è presente la ricarica wireless, ma c'è invece l'opportunità di sfruttare una ricarica inversa cablata a un massimo di 22.5 W che può tornare utile quando si deve ridare vita a qualche accessorio esterno come custodie di auricolari o smartwatch.

Videogiochi e prestazioni Per uno smartphone che punta molto sulla propria scheda tecnica, far girare al massimo del dettaglio e del frame rate videogiochi del calibro di Zenless Zone Zero, Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail o Diablo Immortal è una sorta di obbligo morale, e POCO F7 archivia brillantemente la pratica senza intoppi. Come sempre quando si parla di casa Xiaomi, c'è la modalità Game Turbo a contenere tutti i parametri dedicati a migliorare le proprie sessioni di gioco, mentre Game Center è il solito contenitore di casual game che lascia il tempo che trova. I videogiochi girano al top della qualità su POCO F7 Il suono prodotto dall'impianto stereo non è da primato ma è comunque soddisfacente, e il motore per le vibrazioni restituisce un feedback palpabile. Qualche perplessità in più la desta un sistema di raffreddamento che (come vedremo anche più avanti parlando di benchmark) non sembra essere sempre in grado di gestire tranquillamente la situazione, specialmente nel contesto dell'estate caldissima che stiamo vivendo. Per quanto riguarda le prestazioni nude e crude, il nuovissimo Snapdragon 8s Gen 4 sembra in grado di combattere praticamente ad armi pari con il fratello maggiore Snapdragon 8 Gen 3, almeno a leggere i risultati dei benchmark che mettono POCO F7 sostanzialmente sullo stesso piano degli smartphone - specialmente dell'orbita Xiaomi - che adottano il processore flagship della scorsa stagione. Ottimo anche il contributo della GPU Adreno 825, che nei test più sbilanciati sulla componente grafica si fa decisamente valere. Per quanto potente, lo Snapdragon 8s Gen 4 è evidentemente un chipset che produce tantissimo calore, e POCO F7 ha dimostrato nel corso della nostra prova una tendenza a scaldarsi in maniera notevole quando il gioco si fa duro. Se nell'utilizzo quotidiano tale condizione si manifesta rimanendo tutto sommato nella soglia della tollerabilità, negli stress test la situazione si fa più preoccupante, con il dispositivo che spesso è andato in surriscaldamento critico nel bel mezzo del processo. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, bisogna sottolineare come le performance si mantengano comunque molto solide sotto sforzo, ma la gestione delle temperature non è certamente il fiore all'occhiello di POCO F7. Negli stress test, POCO F7 è andato spesso in surriscaldamento

Esperienza d’uso Chiunque abbia già un minimo di confidenza con il brand troverà in POCO F7 uno smartphone assolutamente familiare, che porta con sé diverse caratteristiche comuni anche ad altri dispositivi della galassia Xiaomi, anche se non necessariamente tutte positive. HyperOS su POCO F7 gode di una leggera personalizzazione Dal punto di vista telefonico ogni cosa funziona a dovere, con una ricezione sempre affidabile e un audio pulito sia in capsula auricolare sia in vivavoce.

Il sensore di prossimità è virtuale e non fisico, ma nella nostra esperienza non ha dato alcun genere di problema.

La dotazione di sensori biometrici è piuttosto standard, con un valido lettore per le impronte digitali di tipo ottico incastonato sotto lo schermo e un riconoscimento del volto 2D che si può usare senza grosse pretese in termini di sicurezza. Lato software, POCO F7 arriva con a bordo Android 15 declinato tramite l'interfaccia proprietaria di Xiaomi HyperOS 2. La personalizzazione di POCO cambia qualche sfumatura e aggiunge un launcher personalizzato, ma di fatto l'esperienza è la stessa che si può sperimentare su altri smartphone prodotti dal colosso cinese. In questo caso, bisogna purtroppo sottolineare una tendenza al bloatware e alle notifiche invasive fin troppo spiccata, e anche se si tratta di un qualcosa di risolvibile tutto sommato facilmente, rimane una pratica decisamente sgradevole. Tornando su sfumature più positive, il piatto che offre POCO F7 in termini di intelligenza artificiale è piuttosto ricco: oltre all'immancabile Gemini, troviamo infatti diverse funzionalità interessanti riunite sotto il cappello di Xiaomi HyperAI, dai wallpaper dinamici agli assistenti per la scrittura e le traduzioni fino ai generatori di sottotitoli in tempo reale. Niente di realmente nuovo, ma un assortimento comunque notevole. Chiudiamo infine con le garanzie di supporto, che prevedono quattro major update e sei anni di patch di sicurezza: un risultato di tutto rispetto, non troppo distante da quanto offerto da molti prodotti anche di fascia più alta.

Conclusioni Prezzo 449.90 € / 499.90 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 POCO F7 continua con successo la tradizione di un brand che ha sempre puntato su un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni, mettendo in campo una dotazione tecnologica quasi da top di gamma ma riuscendo al contempo a mantenere un listino da fascia media. Non è uno smartphone perfetto, sia chiaro: il design può essere divisivo, l'autonomia non è da record, le fotocamere secondarie sono solo sufficienti, il sistema di dissipazione del calore non sembra impeccabile e c'è davvero tanto bloatware preinstallato. Se si riesce a sorvolare su questi aspetti però, POCO F7 è un dispositivo che offre tanto a un prezzo molto interessante, ancora meglio se si approfitta di offerte o sconti.